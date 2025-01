Takhle bude vypadat iPhone SE 4. Design novinky unikl na videu

Už zanedlouho bude představena nová generace iPhonu SE, která se má stát „levnou“ vstupenkou do světa jablečných zařízení a především Apple Intelligence. Zatímco u předchozích iPhonů SE vzala firma z Cupertina starší šasi a vložila do něj aktuální čipset, letošní iPhone SE bude (alespoň zčásti) zbrusu novým modelem. Informátor Majin Bu zveřejnil na síti X, jak bude telefon vypadat.

Zpočátku se hovořilo o tom, že nový iPhone SE bude postaven na základech iPhonu 14, který se přestal prodávat na konci loňského roku. Nebude to ale jeho přesná kopie, chystaná novinka si zřejmě z iPhonu 14 vezme pouze přední stranu, zatímco boky a záda Apple navrhne „od podlahy“.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025