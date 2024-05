iPhone 17 Ultra prý rozpoutá revoluci. Přirovnávají ho k legendárnímu iPhonu X

Spekulace ohledně řady iPhone 17 pro příští rok už jedou na plno

Dle některých půjde o revoluční změnu srovnatelnou s iPhonem X

Očekává se iPhone 17 Ultra s tenčí konstrukcí a upravenou úhlopříčkou displeje

Apple v segmentu iPhonů poslední roky tak trochu tápe. Ano, každý iPhone je rok od roku novější, vyloženě dechberoucí inovace – jako třeba v případě iPhonu X – však americký gigant již dlouho nepřinesl. Zásadní revoluci nikdo neočekává ani letos, oči expertů se totiž upínají k příštímu roku a generaci iPhone 17.

iPhone 17 změní vše?

Minulý týden informoval list The Information o tom, že někteří analytici věří v přelomovou generaci iPhonu pro rok 2025. Dle ustálené tradice pojmenovávání iPhonů by to znamenalo, že půjde o model iPhone 17. Přelomová bude údajně celá rodina, počítá se opět se čtyřmi telefony. Hlavní slovo ale bude mít vrcholné provedení jménem iPhone 17 Ultra.

Dle některých spekulací Apple změní do budoucna označení „Pro Max“ na „Ultra“. Nezní to přitom úplně nepravděpodobně – toto označení již Apple používá u chytrých hodinek a také u čipových sad (M2, M2 Pro, M2 Max a M2 Ultra). Zmíněný zdroj se přitom nebojí přirovnávat nadcházející iPhone 17 Ultra k tak přelomové generaci, jako byl iPhone X z roku 2017.

A co takový převratný telefon nabídne? Dvojice analytiků z The Information se domnívá, že hlavní obměnou projde design. Applu se podařilo zlomit rekord v nejtenčím přístroji s novým iPadem Pro (2024) a je pravděpodobné, že na odtučňovací kúru bude chtít poslat i své telefony.

„Apple stále testuje různé návrhy štíhlejšího telefonu, který by mohl mít hliníkové šasi a menší výřez pro přední fotoaparát a senzory. […] Obrazovka bude mít úhlopříčku někde mezi 6,12″ standardního iPhonu a 6,69″ iPhonu Pro Max,“ vysvětlují Wayne Ma a Qianer Liu. V tuto chvíli je ale na jakékoliv alespoň polooficiální vyjádření brzy. Letos v září se má představit teprve iPhone 16.