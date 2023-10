iPhone 16 zřejmě dostane stejný čipset jako Pro model. V čem je háček?

Příští generace iPhone 16 opět nabídne stejné čipsety

Mělo by však jít pouze o změnu v názvosloví

Základní varianta by znovu měla nabídnout nižší výkon, než Pro modely

Když Apple započal praxi s představováním dvou různých verzí iPhonů, tedy základních a Pro, byl alespoň na začátku problém s tím, že mezi nimi nebylo až tolik rozdílů. Teprve až v posledních generacích se firma z Cupertina rozhodla od sebe obě větve více odlišit, ať už fotoaparáty, displeji či rozdílnými čipsety. Ačkoli se to z pohledu některých uživatelů může zdát nefér, Apple jednoduše potřeboval obhájit mnohem vyšší cenu Pro modelů a zároveň udělat pro zákazníky základní varianty atraktivnější, především z cenového hlediska.

Stejný název, jiný výkon

To by se ale v příštím roce mohlo změnit. Relativně nově zavedená praxe, kdy základní modely dostávají loňský čipset, zatímco Pro verze se mohou pochlubit tím nejlepším, co vymysleli inženýři z Applu, nejspíše bude příští rok zapomenuta. Alespoň to tvrzí známý analytik Jeff Pu z hongkongské společnosti Haitong International Securities, který má poměrně solidní renomé postavené na řadě úspěšných predikcí. Ten nyní tvrdí, že jak iPhone 16 (Plus), tak iPhone 16 Pro (Max) budou osazeny shodným čipsetem, který by měl nést označení A18.

Opakovat by se tedy neměla situace z letošního roku, kdy iPhone 15 a iPhone 15 Plus dostaly starší čipset A16 Bionic, zatímco iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max se mohou chlubit čipsetem A17 Pro. Nenechte se ale zmást – Apple sice na venek bude nový čispet A18 pod stejným názvem, avšak v praxi by měl mít dvě varianty. Základní model tedy sice bude osazen čipsetem A18, avšak vybavenější varianty iPhonu 16 dostanou čipset A18 Pro, který by pochopitelně měl nabídnout vyšší výkon.

Z pohledu Applu dává tato strategie smysl. Zákazníci nebudou mít pocit, že dostávají výrazně horší produkt, zatímco gigant z Cupertina zachová odlišení obou větví iPhonů výkonem a také cenou. Otázkou ale zůstává, jak moc se od sebe oba čipsety budou v praxi lišit, či zda půjde jen o kosmetickou změnu názvosloví. Čipsety A18 a A18 Pro pro Apple vyrobí TSMC, přičemž by měly být postaveny na druhé generaci 3nm výrobního procesu, což by oproti první generaci výrobního procesu mělo ušetřit náklady.