iPhone 16 Pro Max trhá rekordy výdrže. Vyrovná se i Androidům

Pokud chcete iPhone s co největší výdrží, sáhněte po modelu Pro Max

V testech renomovaného serveru se umístil na celkovém 3. místě

Meziročně si v rámci iPhonů velmi polepšil

Výdrž baterie je často diskutovaným tématem. Delší dobu za kratší konec tahal iPhone od Applu, který za konkurencí v podobě různých smartphonů s Androidem často zaostával. S příchodem větší variability modelů začalo platit jednoduché pravidlo – pokud chcete větší baterii a tím pádem i větší výdrž, sáhněte po tom největším zařízení, které daný výrobce nabízí. Samozřejmě že výdrž není jen o samotné baterii, ale také o efektivitě procesoru, o použitém typu displeje a dalších faktorech. Přesto se lze jen těžko přít o fakt, že mít větší baterii je zkrátka lepší.

iPhone 16 Pro Max je skokanem roku ve výdrži

Zatímco většina uživatelů ani dříve neměla žádné problémy se svým iPhonem dosáhnout na jeden den aktivního používání, letošní zařízení jsou na tom přeci jen o trochu lépe. Zrovna v případě iPhonu 16 Pro Max se dlouho spekulovalo o kapacitě baterie – Apple totiž tradičně tento údaj ve specifikacích neuvádí, neboť v přímém srovnání s konkurencí by nepůsobil dobře a byl by notně zavádějící. Spekulace hovořily o baterii s kapacitou 4 676 mAh, což se nakonec ukázalo jako pravdivé, alespoň podle hardwarové rozborky serveru iFixit.

Apple preferuje uvádění výdrže při přehrávání videa a audia, což je sice diskutabilní, nicméně pro představu o výdrži mezi různými generacemi iPhonů to může sloužit relativně dobře. Letos se Apple pochlubil výdrží až o čtyři hodiny delší, než v případě loňských modelů a v případě audia dokonce o deset hodin delší výdrží, čímž pokořil 100 hodinovou hranici. Tyto čísla je pochopitelně potřeba brát s notnou rezervou, neboť na chytrých telefonech nesledujeme pouze videa a nepřehráváme hudbu, ale také telefonujeme, fotíme a natáčíme, posíláme zprávy, brouzdáme internetem či hrajeme hry.

Na výdrž baterie se podíval také známý server Tom’s Guide, který potvrdil to, co se mnozí domnívali – všechny čtyři iPhony z řady 16 překonávají své předchůdce a to poměrně výrazně. Z nových zařízení dosahoval nejlepších výsledků ten nejvybavenější, tedy iPhone 16 Pro Max. V jejich testu vydržel iPhone 16 Pro Max 18 hodin a 6 minut, přičemž se umístil za OnePlus 12R, který vydržel 18 hodin a 42 minut a Asusem ROG Phone 8 Pro, jenž pro změnu zvládl vydržet v pohotovosti 18 hodin a 48 minut, čímž si zajistil solidní třetí místo. Zajímavostí je, že oba telefony, které pokořily nejvybavenější iPhone, mají baterie s kapacitou o více než 800 mAh větší, což jim ale ve finále vyneslo jen o přibližně 36 až 42 minut delší výdrž.

Na druhou stranu iPhone 16 Pro Max pokořil OnePlus 12 a Samsung Galaxy S24 Ultra – první z nich vydržel v testu 17 hodin a 41 minut, ten druhý pro změnu 16 hodin a 45 minut. Ani méně vybavené modely se nemají za co stydět. iPhone 16 Plus získal solidní osmé místo s výdrží 16 hodin a 29 minut, když jej těsně porazil přímý rival Samsung Galaxy S24 Plus, který v testu vydržel 16 a 32 minut. Jen pro představu – loňský iPhone 15 Pro Max vydržel v testu 14 hodin a 2 minuty a překonal jej dokonce i iPhone 15 Plus s výdrží 14 hodin a 14 minut. Pro pořádek ještě dodáme, že iPhone 16 Pro se s výdrží 14 hodin a 7 minut nedostal ani do TOP 15 a základní iPhone dosáhl na výdrž 12 hodin a 43 minut.

Konečná výdrž se v různých podmínkách samozřejmě bude lišit podle toho, jak svůj telefon využíváte a není tedy vyloučeno, že se můžete dostat na vyšší nebo také na nižší hodnoty, než kolik naměřil server Tom’s Guide. Přesto je zajímavé vidět, jaký meziroční posun udělal nejvybavenější model v portfoliu Applu, což ostatně můžeme potvrdit také my v redakci, kde iPhone 16 Pro Max aktivně testujeme a již brzy vám přineseme plnohodnotnou recenzi.