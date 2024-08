iPhone 16 nabídne nejlepší výdrž baterie v historii. Půjde o hlavní novinku?

Apple údajně chystá zvětšit kapacity baterií u Pro modelů iPhonu 16

iPhone Pro nejspíše nabídne o 9 % vetší baterii, iPhone Pro Max pak o 5 % větší akumulátor

Zároveň se máme dočkat také 40W drátového a 20W bezdrátového MagSafe nabíjení

Výdrž na baterii je stále jedním z hlavních témat v případě chytrých telefonů. Zajímavostí je, že zatímco většina velkých výrobců se snaží vměstnat co možná největší baterii co do nejmenšího těla, Apple má ve svých iPhonech zpravidla poměrně malé akumulátory. Za jejich výdrž totiž vděčí unikátní symbióze hardwaru a softwaru, čímž se ostatní konkurenti pochlubit nemohou. iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max prý budou mít větší kapacitu baterie než modely předchozí generace, ale podle nových informací to vypadá, že největšího vylepšení by se mohl dočkat menší iPhone 16 Pro.

Větší baterie, rychlejší nabíjení

Čínský leaker s přezdívkou Instant Digital na sociální síti Weibo zveřejnil údaje o kapacitě baterií v mAh – iPhone 16 Pro má disponovat baterií s kapacitou 3577 mAh, zatímco iPhone 16 Pro Max se má chlubit akumulátorem s kapacitou 4676 mAh, přičemž pouze kapacita většího modelu se shoduje s předchozími uniklými údaji. Miliampérhodina je měřítkem kapacity baterie, tedy množství elektrického náboje, které baterie dokáže uchovat. Čím vyšší je hodnota mAh, tím více náboje baterie pojme a tím déle může zařízení napájet.

Změna kapacity iPhonu 16 Pro oproti předchozímu modelu Pro vykazuje nejvýraznější rozdíl, a to více než 9% nárůst, konkrétně 303 mAh. Mezitím iPhone 16 Pro Max má získat o více než 5 % větší baterii, tedy o 254 mAh. V kombinaci se zlepšením účinnosti by díky těmto nárůstům měla obě zařízení nabídnout delší výdrž v reálném provozu na jedno nabití. Podle jedné ze spekulací se Phone 16 Pro Max bude moci pochlubit výdrží baterie přesahující 30 hodin (oproti 29 hodinám u iPhonu 15 Pro Max) a nejen tím: očekává se, že iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou využívat technologii skládaných baterií pro zvýšení energetické hustoty a prodloužení životnosti.

Obě zařízení prý budou také podporovat 40W drátové rychlonabíjení a 20W bezdrátové nabíjení MagSafe. Pro srovnání, modely iPhone 15 a iPhone 15 Pro jsou schopny se s příslušným napájecím adaptérem USB-C nabíjet rychlostí až 27 W, zatímco oficiální nabíječky MagSafe od Applu a autorizovaných třetích stran mohou modely iPhone 15 bezdrátově nabíjet až 15 watty.