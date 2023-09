iPhone 15 Ultra letos nebude, Apple zůstane u krkolomnějšího názvu

Letošní spekulace o iPhone 15 Ultra se nepotvrdily

I když se to přímo nabízelo, Apple i letos pro nejvybavenější model použije označení iPhone 15 Pro Max

Oficiálního představení se dočkáme už příští úterý 12. září v 19:00

V posledních týdnech zahraniční média poměrně často hovořila o tom, že se letošní nejvybavenější iPhone namísto zavedeného a trochu krkolomného označení 15 Pro Max bude jmenovat iPhone 15 Ultra. Tento název je nejen kratší a jednodušší, ale při paralele s nejvybavenějšími Apple Watch Ultra by rozhodně dával smysl.

Mark Gurman Z Bloombergu, který má k zákulisním informacím z Applu velice blízko, nicméně nový název vyvrátil „Podle schématu z posledních let plánuje Apple opět představit čtyři modely: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a model 15 Pro Max, nikoliv Ultra, jak se hojně spekulovalo. iPhone 15 a 15 Plus budou základní modely, které nabídnou hliníkový rámeček a skleněná záda jako iPhone 14 a 14 Plus. Zbývající dva vlajkové iPhony nabídnou mírně inovovaný design a rámečky z nerezové oceli a titanu,“ uvádí ve svém nejnovějším článku.

iPhone 15 Pro Max s periskopem?

V případě modelu Pro Max bude hlavní a širokoúhlý fotoaparát shodný s modelem iPhone 15 Pro, konkrétně půjde o tyto fotočipy:

hlavní 48Mpx senzor Sony IMX803 o velikosti 1/1.3″ s clonou f/1.8

teleobjektiv s rozlišením 12,7 Mpx s clonou f/2.8

Největší změnou by ovšem měl být periskopický teleobjektiv. Jeho přiblížení by se mělo pohybovat mezi 5× a 10×, avšak při zohlednění velikosti senzoru a clony by fyzické přiblížení mělo být okolo 4×. Je tedy otázkou, zda periskopický teleobjektiv v Pro Max bude využívat také nějakou formu digitálního zoomu. Nabídnout má 12,7Mpx rozlišení, velikost senzoru 1/1.9″, clonu f/2.8 a ohnisko 85 milimetrů.

Periskopický teleobjektiv u nejvybavenějšího iPhonu Apple nasadí i z jednoho čistě praktického prodejního důvodu. Fyzicky totiž v telefonu zabírá poměrně dost místa, čímž se verze Pro Max nemusí příliš zaobírat, na rozdíl od „kompaktnějšího“ modelu Pro. Pro rok 2024 se nicméně spekuluje také o nárůstu velikosti modelu Pro, čímž by se otevřely dveře pro implementaci periskopického teleobjektivu do obou vlajkových modelů. A není vyloučeno, že se nejvybavenější iPhone 16 Pro Max na pulty obchodů dostane už jako iPhone 16 Ultra.