iPhone 13 Pro nezvládne záznam profesionálního 4K videa. Musíte si připlatit za vyšší verzi.*

Na tradiční podzimní konferenci představila společnost Apple nejen iPhone 13 (mini) a iPhone 13 Pro (Max), ale také chytré hodinky Watch Series 7 a rovnou dva nové iPady. Nebyl by to ale Apple, kdyby se obratem nepostaral o kontroverzi, které mohl velmi snadno předejít.

Známý YouTuber Marques Brownlee na svém twitterovém účtu upozornil na zajímavý fakt, který může být pro některé zájemce o nový iPhone 13 Pro limitující. Novinka od Applu totiž umí natáčet ProRes videa ve 4K při 30 snímcích za sekundu, nicméně má to jeden háček – nejlevnější paměťová varianta se 128 GB zvládne v tomto režimu pouze rozlišení Full HD.

The iPhone 13 Pro shoots 4K 30fps ProRes video……. unless you get a 128GB phone, which is limited to 1080p 🙃 pic.twitter.com/Iy3UnvmFKp

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 14, 2021