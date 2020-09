iPhone 12: známe datum premiéry i zahájení prodeje

Apple sice letos uspořádal zářijovou tiskovou konferenci, ale namísto tradičního představení nových iPhonů jsme se dočkali pouze hodinek Apple Watch a tabletů iPad. Na premiéru letošních jablečných telefonů si musíme počkat až do příštího měsíce, přičemž podle informátora Jona Prossera má být harmonogram následující:

Poslední informace se patrně netýká vrcholových modelů iPhone 12 Pro a 12 Pro Max, které mají jít podle dřívějších tweetů Jona Prossera do předobjednávek a prodej až v listopadu. V jedenáctém měsíci by také měl být údajně představen první Mac s ARMovým čipsetem.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020