iPhone 12 mini je tu! Je kompaktní, má skvělou výbavu a podporuje 5G

Apple dnes představil čtveřici nových iPhonů. Kromě klasického iPhone 12 a vlajkových modelů iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max jsme se dočkali i kompaktní verze v podobně iPhone 12 mini. Každého teď asi napadne, že Apple už ve svém portfoliu jeden malý telefon má – letošní iPhone SE se 4,7″ displejem, nicméně iPhone 12 mini mu nemá konkurovat. Výbavou a cenou míří podstatně výše, díky tenčím rámečkům je ale menší.

iPhone 12 Mini dostal do vínku 5,4″ OLED displej nové generace s označením Super Retina XDR. Tohle marketingové označení Applu vám asi příliš mnoho neřekne, nicméně důležité je, že oproti loňským iPhonům má tento panel ještě lepší barvy a zvýšila se i maximální úroveň jasu.

Pokud jste se těšili na 90 či 120Hz obnovovací frekvenci, musím vás zklamat – tu ani jeden kousek z letošní dvanáctkové řady nenabízí. Displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus. Nezapomnělo se ani na kompletní odolnost vůči vniknutí vody a prachu (stupeň krytí IP68). Zadní strana je skleněná, rámeček je kovový.

Kompaktní tělo s výkonným železem

Verze Mini má ze všech dnešních novinek nejširší rámeček okolo displeje, ale ve srovnání se svými předchůdci jsou přesto o poznání menší. Hnacím motorem se stal nejnovější čip Apple A14 Bionic (5nm, 6 jader, GPU se čtyřmi jádry), který jablečný gigant poprvé použil u letošních iPadů. Novinkou je rovněž podpora 5G sítí.

Kapacitu operační paměti RAM se mi nepodařilo zjistit, ale odhaduji, že to budou 4 GB. U vnitřní paměti bude zákazník moci vybírat mezi 64, 128 a 256GB úložištěm. Kapacita baterie by měla být 2 227 mAh, což je méně, než u iPhone 11 (3 110 mAh). Nechybí ani podpora pro bezdrátové nabíjení standardu Qi, výkonem se ale Apple zatím nepochlubil. Drátové dobíjení bude klasicky probíhat skrze Lightning konektor, na USB-C si budeme muset počkat minimálně do příštího roku.

iPhone 12 Mini v horním výrazném výřezu displeje ukrývá 12Mpx selfie kamerku a senzory pro odemykání skrze technologii Face ID. Na zadní straně mají své místo dva dvanáctimegapixelové fotoaparáty – jeden klasický (f/1.6) s optickou stabilizací obrazu a druhý širokoúhlý (f/2.4, úhel záběru 120°).

Video bude možné nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. Chybět samozřejmě nebude ani funkce Deep Fusion, Smart HDR 3. generace, vylepšený noční režim nejen pro hlavní fotoaparát, ale i pro širokáč, či zvuk nahrávaný v Dolby Vision kvalitě.

iPhone 12 mini: cena a dostupnost

Nejmenší zástupce z dnešní dvanáctkové řady bude dostupný v černé, bílé, červené, modré a zelené variantě. Informace o dostupnosti a cenách aktuálně zjišťujeme a jakmile je budeme mít k dispozici, do článku je doplníme. Vše ale nasvědčuje tomu, že předobjednávky by měly být spuštěny až 6. listopadu.