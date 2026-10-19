iPad Mini 8 klepe na dveře, jeho existenci prozradil přímo samotný Apple

- Nový kompaktní iPad je podle všeho v aktivní přípravě a možná se jej už brzy dočkáme
- Jeho existenci nepřímo omylem potvrdil také samotný Apple
- K představení by mělo dojít už 27. nebo 28. října, společně s novým MacBookem Pro
Utajit něco v dnešní době je takřka nemožné, obzvláště pokud jde o moderní technologie. Nezřídkakdy známe všechny detaily a podrobnosti dříve, než dojde na samotné oficiální odhalení, které tak často bývá pouhou formalitou. Výjimkou není ani Apple, který si sice svá tajemství snaží pečlivě chránit, avšak dodavatelský řetězec už zcela pod kontrolou nemá. Tentokrát ovšem za únikem informací nestojí nikdo jiný, než právě samotný Apple.
Budou starší pouzdra kompatibilní s novým iPadem mini?
Gigant z Cupertina toho v letošním roce představil poměrně hodně, nicméně některé informace naznačují, že ještě neskončil. Jak prozradil francouzský regulační úřad, těšit se můžeme mimo jiné také na nový kompaktní tablet iPad mini. Francouzi totiž zmínili existenci chytrého pouzdra Smart Folio právě pro tento model, avšak na detaily byli poměrně skoupí – konkrétně jsme se dozvěděli jen označení pouzdra A3632, které neodpovídá žádným současným či minulým pouzdrům pro iPad mini.
Nyní plány na nový iPad mini omylem prozradil také samotný Apple. Na svých webových stránkách zveřejnil zmíněné pouzdro společně s příslušenstvím určeným pro iPhone 18 Pro. V tomto seznamu nejsou uvedeny žádné technické parametry iPadu mini, naznačuje však změny v designu zařízení – nutnost výroby nového pouzdra Smart Folio by mohla znamenat, že stávající pouzdra nebudou na příští iPad mini pasovat.
Podle spekulací by měl iPad mini 8 nabídnout nový displej typu OLED a pyšnit by se mohl také odolnějším provedením s ochranou proti vodě. K představení by mělo dojít už 27. nebo 28. října, společně s MacBookem Pro, který by také měl dostat OLED panel. Zmíněné pouzdro A3632 Smart Folio by mohlo být určeno právě pro OLED iPad mini, čemuž vše prozatím nasvědčuje.
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