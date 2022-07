iOS 16 beta 3: všechny novinky přehledně na jednom místě

Nejvýraznější novinkou je takzvaný Lockdown Mode

Nejednoho testera potěšil návrat tapety s klaunem očkatým

Zamykací obrazovka se dočká celé řady menších změn

Chystanou verzi operačního systému iOS 16 představil Apple na své vývojářské konferenci WWDC, přičemž od té doby usiluje o zapracování všech novinek a optimalizaci, aby byl systém vyladěn už pro první majitele iPhonů 14. Jaké novinky přidává třetí beta verze systému?

Lockdown Mode (režim blokování)

Jednou z nejvýraznějších novinek je Lockdown Mode (v češtině Režim blokování), o kterém jsme se více rozepsali v samostatném článku. Ve zkratce se jedná o speciální režim, který do značné míry omezuje přístup k telefonu a umožňuje mu lépe odolávat cíleným hackerským útokům.

Pokud si chcete Lockdown mode aktivovat, stačí přejít do nabídky Nastavení – Soukromí a zabezpečení a úplně dole vybrat Režim blokování.

Tapeta Země na zamykací obrazovce

Úpravou prošla také ikonická tapeta naší modré planety, která se zobrazovala na zamykací obrazovce přes widgety a tím příležitostně bránila v jejich snadné čitelnosti. Apple tento neduh ve třetí beta verzi opravil.

Historie detekce síňové fibrilace

Systém iOS 16 a watchOS 9 přináší novou možnost v podobě zobrazení historie měření atriální fibrilace, tedy poruchy srdečního rytmu. Díky tomu se mohou vlastníci kompatibilních zařízení dozvědět, jak často a jak dlouho trpěli fibrilací.

Tapeta s klaunem očkatým

Apple v rámci nové beta verze přidal do systému také novou tapetu s klaunem očkatým. Ten si získal celosvětovou popularitu díky filmu Hledá se Nemo, nicméně z tohoto důvodu jej firma z Cupertina do systému nepřidala – tapetu s touto rybou prezentoval Steve Jobs při představení prvního iPhonu, avšak do finální verze se nedostala. Ani nyní nevíme jistě, zda zůstane v iOS 16 natrvalo.

Změny pro widget kalendáře na zamykací obrazovce

Widgety na zamykací obrazovce jsou jedním z dlouho očekávaných přídavků do systému, přičemž kalendář má potenciál být tím vůbec nejoblíbenějším. Pro milovníky soukromí Apple upravil widget tak, že se při zamknutém telefonu nezobrazí detaily nadcházejících událostí.

Připomínky

Drobným vylepšením prošly také Připomínky, kterým přibyla možnost zahrnout do počítadla těch uplynulých také ty, které mají datum splnění nastavený na aktuální den. Tuto možnost lze aktivovat v nastavení.

Sdílená fotoalba skrze iCloud

Novinkou ve třetí beta verzi iOS 16 je přidaná podpora pro sdílená fotoalba v rámci služby iCloud. Díky tomu lze snadno i rychle sdílet a přistupovat k fotoalbům nejen pro vás, ale také pro vaše přátele či rodinné příslušníky.

Informace o verzi systému iOS

V tomto případě se nejedná o revoluční změnu, ale pouze o drobnou úpravu podoby podnabídky zobrazující informaci o aktuální verzi systému iOS v nastavení. Nyní už na majitele iPhonu nevyskočí dialogové okno, ale dostane pouze jednoduchou textovou informaci.

Vlastní font pro hodiny na zamykací obrazovce

Nepatrnou změnou prošlo také zobrazení času na zamykací obrazovce. Nově si můžete zvolit jeden ze 12 fontů, ve kterém se hodiny zobrazí, přičemž nechybí ani tenčí verze fontu Serif.

Návody pro Stage Manager na iPadu

Toto vylepšení se týká iPadu a jeho často skloňované novinky Stage Manager. Pokud si s touto funkcí nebudete vědět rady, připravil pro vás Apple sérii návodů, jak ji využívat pokud možno co nejefektivněji. Vyskakující okno se objeví při prvním spuštění Stage Manager.

Podpora virtuálních karet

Posledním výrazným přídavkem jsou takzvané virtuální karty, které lze přidat do prohlížeče Safari a s jejich pomocí bezpečně nakupovat na internetu. Tato funkce je podobná fungování Apple Card, avšak v tomto případě nechybí podpora pro služby třetích stran.

Toto jsou všechny novinky, které Apple přidal v rámci třetí beta verze iOS 16. Která z nich vás zaujala nejvíce? Dejte nám vědět do komentářů.