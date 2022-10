Internet se baví! Podívejte se na nejlepší vtípky na téma Elon Musk a Twitter

Musk napsal na svůj profil krátkou zprávu „ptáček je osvobozen“, načež dostal několik vtipných reakcí. Jednu sdílel uživatel @drefanzor a zachycuje muže, jak bere od pouličního prodavače ptáčky z klece a jednoho po druhém vypouští do vzduchu. Hádáte správně, vtipálci přidali muži na videu obličej Elona Muska.

Jednou z hlavních změn, které Elon Musk nejspíš bude chtít na svém Twitteru prosadit, je větší svoboda slova v jeho podání. Lidé na internetu volají po tom, aby vrátil prostor k vyjádření třeba bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterému byl profil na síti zablokován a on si místo toho založil vlastní a 100% pravdivou sociální síť – Truth.

Stejně tak si řada uživatelů přeje, aby se Muskův Twitter postavil za Juliana Assange, australského aktivistu a zakladatele kontroverzní webové stránky WikiLeaks. Další pravicově smýšlející fanoušci volají po odblokování satirického křesťanského serveru Babylon Bee, který byl zablokován kvůli údajnému sdílení krajně pravicových dezinformací. V té době měl profil na Twitteru skoro milion sledujících. Není divu, že internetoví komici přirovnávají Muskův příchod na Twitteru a jeho bitvu o „znovunastolení svobody slova“ k finální potyčce ve filmu Avengers: Endgame.

Restoring free speech on Twitter pic.twitter.com/1Y9YNeT3mz

Elon Musk ihned po svém příchodu do společnosti Twitter vyhodil vrcholné představitele, včetně finančního ředitele (CFO) Neda Segala a generálního ředitele (CEO) Paraga Agrawala. Zdaleka největší kontroverzi (a tedy i pobavení) vyvolávají memy, které ilustrují rychlý proces, jaký nejspíš Musk se svými podřízenými udělal. Třeba visačka dosavadního šéfa Twitteru s nápisem „nezaměstnaný“ nebo výstřižek z Temného rytíře, kde Joker coby Musk míří pistolí na jednoho z lupiču coby právě CEO Agrawala, načež k němu pronáší: „Řekni svým mužům, že od teď pracují pro mě!“

Elon when he met @paraga pic.twitter.com/l7Mw5QAI2R

pic.twitter.com/8WRMkLuDP4

— The Right To Bear Memes (@grandoldmemes) October 28, 2022