Instagram zpřístupnil důležitou funkci. Zprávy jsou konečně dostupné i přes web

Přiznám se, že jestli jsem na Instagramu něco opravdu nenáviděl, byly to soukromé zprávy. Do jisté míry to bylo dané tím, že zkrátka nerad odepisuji na zprávy na mobilu a snad každý dnes používaný kecálek (Messenger, WhatsApp, Telegram, Viber…) už naštěstí nabízí desktopovou aplikaci, nebo webové rozhraní, odkud se dá pohodlně odepisovat. Instagram ale tuhle funkcionalitu z nějakého důvodu poměrně dlouhou dobu ignoroval.

Zdá se ale, že peklo konečně zamrzlo a pro uživatele jsou konečně zprávy dostupné i přímo z webového rozhraní. Do zpráv se dostanete skrze ikonku hned vedle domečku, případně přes tento odkaz.

Teď ještě, aby se webová verze Instagramu naučila tmavý režim, nicméně toho lze naštěstí docílit alespoň díky tomuto rozšíření pro prohlížeč Chrome.