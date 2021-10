Instagram, WhatsApp i Facebook řeší celosvětový výpadek

Facebook dnes potkal velký výpadek, který se bohužel netýká jen samotné sociální sítě, ale i Messengeru, aplikace WhatsApp, Instagramu a dokonce nefunguje ani Oculus.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

