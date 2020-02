Instagram testuje novou funkci umožňující reagovat na přímé zprávy více emotikony

Instagram testuje novou funkci, která uživatelům umožní reagovat na přímé zprávy více emotikony než jen srdíčkem, jak to již nějakou dobu umožňuje Facebook. S informací přišla známá technologická blogerka a softwarová inženýrka Jane Manchunová Wongová a později ji potvrdil zástupce Facebooku.

Instagram is working on Reactions for Direct Messages

Currently, “non-employees can only see the ❤️ reaction”

Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 30, 2020