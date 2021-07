Instagram chystá měsíční předplatné. Nabídne za něj exkluzivní příběhy

Vytvářet obsah na sociálních sítích není žádný med. Pokud má mít tvorba nějakou úroveň, není to v drtivé většině případů zadarmo. Návratnost je přitom mnohdy obtížná, obzvláště když většina platforem přímé výdělky neumožňuje či jsou velmi nízké. Instagram proto experimentuje s novou funkcí na bázi předplatného, kterou okoukal od konkurence.

Chystanou novinkou jsou Exclusive Stories, tedy exkluzivní příběhy, které si budou moci zobrazit pouze ti, jež si daného tvůrce obsahu předplácí. Nový typ příběhů se podobá sdílení pro blízké přátele jen s tím rozdílem, že místo zeleného označení dostanou exkluzivní příběhy fialovou barvu.

Podobnou věc nedávno spustil Twitter pod názvem Super Follows, díky které sledující dostanou přístup k dalšímu obsahu za 5 dolarů měsíčně (cca 120 korun).

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021