Infinix chce trhnout rekord. Chystá telefon s 260W nabíjením

Infinix podle nejnovějšího úniku připravuje telefon s 260W nabíjením

Technologii Thunder Charge s tímto vysokým výkonem představí už za týden

Čínská firma Infinix spadá do holdingu Transsion a od loňského roku podniká i na českém trhu. Vlajková loď Zero Ultra nabízí výkonné 180W nabíjení (zhruba 12 minut do 100 %), ale neumí bezdrátové nabíjení. Nedosahuje však na aktuálního rekordmana – Realme GT 3 s 240W nabíjením (necelých 10 minut do 100 %).

Infinix však již brzy svého čínského soka překoná. Podle GSMareny za týden, konkrétně 9. března, představí nový mobilní telefon, který přinese rekordní 260W nabíjení. Oficiální dostupnost na globálních trzích je v tuto chvíli těžké predikovat, počítáme ale s posledním čtvrtletím tohoto roku.

Neznáme ani žádné další technické specifikace tohoto kousku. Infinixu se jej tak podařilo dobře skrýt, anebo jde o přeznačený čínský model, leč nevíme o který. Ani tento smartphone by neměl nabízet bezdrátové nabíjení, nicméně i tuto technologii výrobce zkoumá. V průběhu roku 2023 by rád představil ještě 100W bezdrátové nabíjení.

Zkraje tohoto týdnu jste možná zaznamenali, že Xiaomi, respektive jeho dceřinná značka Redmi, představilo 300W nabíjení. V tuto chvíli však jde pouze o koncept a technologie není pevně zahrnuta v komerčně dostupném telefonu. I to je ale jen otázkou času.