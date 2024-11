Indonésie zakázala iPhone 16. Vzít si ho tam nesmíte ani jako turista

Indonésie zakázala prodej a používání iPhonu 16. Vláda se tak rozhodla kvůli údajně nesplněným investičním závazkům, které Apple vůči Indonésii měl. Nicméně dejte si pozor, pokud do této země plánujete vyrazit na dovolenou – s iPhonem 16 byste totiž mohli mít problém i jako běžný turista.

V úterý oznámil ministr průmyslu Agus Gumiwang Kartasasmita, že jakýkoliv iPhone 16 provozovaný na území Indonésie bude vnímán jako nelegální. Bizarní je, že zákon neplatí pouze pro rezidenty ostrovního státu, ale i pro případné turisty, kteří by se svým novým iPhonem plánovali do Indonésie přijet. Informoval o tom server The Economic Times.

If you search for "iPhone 16" in an Indonesian marketplace, you'll see an error saying that you can't buy the product.

It really is blocked in Indonesia. 🤣 pic.twitter.com/WDj5lC6bQi

— Alvin (@sondesix) October 30, 2024