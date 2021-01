iMessage konečně i na Androidu. Aplikace Beeper spojuje 15 chatovacích aplikací do jedné

Pamatujete si na Pebble? Pokud ne, připomeneme, že se jednalo o výrobce populárního nositelného příslušenství, kterého ale kvůli finančním problémům koupil v roce 2016 konkurenční Fitbit a ukončil jeho činnost. Zakladatel Pebble Eric Migicovsky však nelenil a začal pracovat na novém projektu. Tentokráte se jedná o zajímavou aplikaci pro Android, Windows a Linux, která se jmenuje Beeper. Co umí?

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021