iMac s větším displejem je stále v přípravě, tvrdí uznávaný informátor

Populární all-in-one počítač Apple iMac se loni dočkal revolučního přepracování. V novém barevném kabátku bohužel dorazila pouze menší varianta, zatímco tu větší Apple zcela opomenul – namísto ní letos na jaře představil Mac Studio a k němu externí monitor Studio Display. Pro velké množství uživatelů ale tato kombinace zařízení není ideální, navíc Studio Display je extrémně nedostupný produkt – i v USA se na něj aktuálně čeká okolo 8 až 10 týdnů, což v praxi znamená, že pokud byste si monitor dnes objednali, bude vám doručen na začátku září.

Po odhalení těchto novinek se rovněž začalo hovořit o tom, že přímý nástupce 27″ iMacu (nebo iMacu Pro) nedorazí nikdy, ovšem nyní informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg nalévá fanouškům řešení „vše v jednom“ alespoň trochu optimismu do žil.

Podle Gurmana by měl Apple pracovat na novém iMacu s větší obrazovkou se zaměřením na profesionály. Tento počítač by měl pohánět procesor z generace Apple M3, pravděpodobně M3 Pro nebo M3 Max. Spekulovaný produkt by si měl svoji premiéru odbýt poměrně brzy – údajně už příští rok společně s upgradovaným 24″ iMacem. I ten by měl pohánět čipset Apple M3, byť pouze ve své základní variantě.

Apple teprve před nedávnem odhalil Apple M2, jeho vylepšených verzí Pro a Max se patrně dočkáme až na podzim. Z tohoto důvodu Gurmanova předpověď nedává příliš velký smysl – pokud chce opravdu Apple příští rok představit generaci Apple M3, pravděpodobně se tak stane až někdy na podzim. Rodina procesorů Apple M3 by měla přinést značné zlepšení efektivity, neboť má být vyráběna 3nm procesem od TSMC.

