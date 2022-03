Apple s velkým iMacem zatím nepočítá. Přesto jeho dny nejsou sečteny

Před pár dny jsme spekulovali o zániku 27” iMacu, jehož prodej Apple v tichosti ukončil bez toho, aniž by představil nástupce. Zástupci Applu na první letošní keynote zmínili, že připravují nový Mac Pro, který je poslední počítač, u kterého nedošlo k výměně procesoru Intel za vlastní řešení. Toto prohlášení naznačovalo, že gigant z Cupertina do budoucna s 27” iMacem na vlastní hardwarové platformě nepočítá.

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

To ostatně nyní tvrdí i zdroj serveru 9to5Mac. Ten zahraniční novináře ujistil, že Apple nemá v dohledné době v plánu uvést na trh nástupce tohoto počítače. S upřesněním své predikce přispěchal také známý analytik Ming-Chi Kuo, který upravil termín příchodu nového Macu Pro, iMacu Pro a Macu mini z letoška na rok 2023. Neznamená to tedy, že bychom se 27” iMacu s čipsetem od Applu nikdy nedočkali, jen že letos to s největší pravděpodobností nebude.

Mac mini pravděpodobně nezmění design

Kromě změny své předpovědi přišel Kuo také s informací o chystaném Macu mini. Ten podle jeho tvrzení zachová design aktuálního modelu, tedy šasi z jednoho kusu hliníku. To je v rozporu s tvrzením Jona Prossera, který se již dříve nechal slyšet, že nový kompaktní počítač od Applu bude mít horní průhlednou část z materiálu připomínajícího plexisklo. Vzhledem k tomu, že oba informátoři mají dle serveru Apple Track podobnou úspěšnost predikcí, nelze v tuto chvíli říct, čí informace jsou přesnější.