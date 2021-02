IKEA představila kompaktní čističku vzduchu. Zaujme designem i cenou

Švédskou nábytkářskou firmu IKEA zná patrně každý. Ať už jde o dostupný designový nábytek, nutnost si vše složit svépomocí či legendární masové kuličky. Po prvních krůčcích do chytré domácnosti v rámci produktů Trådfri či spolupráci se společností Sonos, se nyní Švédové rozhodli zapracovat na dalším vylepšení naší domácnosti – konkrétně čističce vzduchu Förnuftig.

„Při vývoji čističky Förnuftig bylo naší prioritou, aby měla samotná čistička i filtry nízkou cenu. V dnešní době hodně lidí o čističce vzduchu vůbec neuvažuje, a to zejména ti, kteří bydlí v malých prostorech. Měli jsme to stále na paměti a čističku jsme přizpůsobili prostorům o velikosti kolem 10 metrů čtverečních. Přitom jsme využili méně materiálu, a to nám umožnilo snížit cenu,“ vysvětluje Henrik Telander z IKEA of Sweden, který byl za vývoj tohoto výrobku zodpovědný.

Čistička vzduchu Förnuftig obsahuje předfiltr, který odstraňuje z ovzduší větší částice, jako jsou vlasy, chlupy a prach. Další filtr zajistí odstranění menších vzdušných částic (s velikostí do 2,5 um), například prachu a pylu. Dokoupit lze také filtr, který odstraňuje z ovzduší různé plynné nečistoty, jako jsou těkavé organické látky nebo formaldehyd, ale také nepříjemné pachy například z kouření nebo kuchyňské výpary. V závislosti na rychlosti ventilátoru se spotřeba pohybuje mezi 2,5 W a 19 W.

Čistička vzduchu Förnuftig bude k dispozici v černé nebo bílé barvě za 1299 Kč. Náhradní filtr pevných částic bude stát 149 Kč, filtr plynných nečistot 249 Kč. Prodej startuje 1. března 2021. V redakci již čističku testujeme a brzy se můžete těšit na recenzi.