Ten se tam nevejde. Ale vejde. IKEA zákazníkům nabízí makety Xboxu i PlayStation 5

Nové konzole, Playstation 5 od Sony a Xbox Series X od Microsoftu, narostly s aktuální generací ve všech rozměrech. Pro mnohé hráče může tato změna vyústit v nutnost vyrazit do obchodu pro nový nábytek, do kterého by se herní zařízení vešla. Nosit si je do obchodu s sebou je nepraktické vzhledem k jejich váze a také lesklým plochám, které jsou náchylné na poškrábání. IKEA na to tedy šla od lesa.

Na fóru Reddit se objevily fotky papírových maket konzolí z obchodních domů švédského výrobce nábytku, které prodejce připravil pro zákazníky, jež jim pomohou s výběrem správné velikosti skříňky pod televizi, či jakékoliv jiné, a rozhodnutím, zda konzoli umístit vertikálně, či horizontálně.

Zda se makety dostanou i do českých obchodních domů prozatím nevíme. Při jejich případném využití při nákupu je však třeba myslet i na to, že konzole potřebují mít ve svém okolí dostatek prostoru pro odvádění tepla a nasávání vzduchu pro chlazení.