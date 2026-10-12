iFixit rozebral Apple Watch 12 a Ultra 4 do posledního šroubku, výsledky jsou rozporuplné

- Technici z iFixit rozebrali nejnovější chytré hodinky od Applu
- Oba modely mají podobné problémy, jako jejich předchůdci
- Co se týče opravitelnosti, stále to není žádná hitparáda
I když jsou chytrá zařízení konstruována tak, aby pokud možno vydržela co nejdéle, tu a tam je potřeba je opravit. Ne všechny přístroje ale lze snadno a rychle rozebrat, poškozenou část opravit a znova složit dohromady. Proto experti z iFixit pravidelně rozebírají zařízení a hodnotí, jak snadno je lze opravit. Tentokrát se jim pod ruce dostaly nejnovějších chytré hodinky z Cupertina, Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4.
S opravitelností na tom pořád nejsou nejlépe
Po zahřátí displeje nových Apple Watch Ultra 4 Shahram Mokhtari z iFixitu displej vypáčí, čímž odhalí baterii a modul Taptic Engine. Poznamenává, že výměna baterie o kapacitě 2,444 Wh stále vyžaduje demontáž displeje, což zůstává významnou překážkou opravitelnosti. Čtyři šrouby na spodní straně pouzdra umožňují přístup pouze k sestavě senzorů na spodní straně zadního krytu a k čipu S11 na samotném pouzdře.
Jakmile je však displej odlepen, vyjmutí baterie a odpojení konektoru displeje se jeví jako poměrně jednoduché, za předpokladu, že byl první krok proveden dostatečně opatrně, aby nedošlo k přeříznutí některého z flexkabelů pod ním. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému významnému zlepšení opravitelnosti, získaly Apple Watch Ultra 4 na stupnici opravitelnosti iFixit 4 body z 10, stejně jako jejich předchůdce.
Rozebrání nových Apple Watch Series 12 odhalilo mírné zlepšení opravitelnosti – Apple totiž přidal lepidlo, díky čemuž lze baterii o kapacitě 1,461 Wh snáze vyjmout. Stejně jako u modelu Apple Watch Ultra 4 je však i u Series 12 nutné odlepit přilepený displej, aby se bylo možné dostat dovnitř, což zůstává největší překážkou při opravách. Mokhtari z iFixit poznamenal, že tolerance kolem displeje modelu Series 12 jsou ještě těsnější než u modelu Ultra 4, což vyžaduje takovou sílu, že se obával možného poškození displeje.
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Celkově vzato stačilo toto mírné zlepšení opravitelnosti k tomu, aby iFixit udělil Series 12 skóre opravitelnosti 4/10, což představuje nárůst o 1 bod oproti poslednímu základnímu modelu Apple Watch. Pro srovnání: iFixit udělil hodinkám Google Pixel Watch 5 skóre opravitelnosti 9/10 a poznamenal, že jejich displej lze demontovat pouze pomocí dvou šroubů Torx a těsnění, zatímco baterii lze vyjmout bez nutnosti odstraňování lepidla.