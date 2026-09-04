IFA pod taktovkou AEG: inovativní varnou desku OnePot ocení nejen milovníci italské kuchyně

- Německý gigant AEG má na veletrhu IFA opět silnou prezentaci
- Hlavním hřebem je varná deska 7000 OnePot zaměřená na přípravu těstovin
- Chytrá funkce pro vinotéku 9000 Perfect Shelving Pro vám navíc poradí s vinným párováním
Těstoviny patří k nejoblíbenějším pokrmům na celém světě. Ročně se jich vyprodukuje téměř 17 milionů tun a jejich příprava se může zdát jednoduchá. Dosáhnout toho nejlepšího výsledku je však výzvou i pro zkušené kuchaře. Vyžaduje to neustálou pozornost, přesnou regulaci teploty a pečlivé načasování. Německé AEG se nicméně rozhodlo tento problém vyřešit jednou pro vždy – s varnou deskou OnePot Pasta už si s přípravou však nebudete muset dělat starosti. Varná deska totiž převezme veškerou náročnou práci za vás a pomůže vám dosáhnout ideálního výsledku při přípravě těstovin.
Perfektní těstoviny jak od italského šéfkuchaře
Nová varná deska AEG řady 7000 OnePot Pasta dělá přesně to, co její název napovídá. Stačí vybrat počet porcí, přidat suroviny do hrnce, zakrýt pokličkou a za 15 minut máte těstoviny al dente s přirozeně krémovou omáčkou, čímž odpadá hlídání a odhadování, kdy bude pokrm hotový – před podáváním stačí pouze zamíchat. AEG přitom ručí i za výsledný stav a konzistenci, přičemž pro dosažení ideálního výsledku se firma spojila s Italskou univerzitou gastronomických věd v Pollenzu, která provedla senzorický test, jenž ověřoval obě tyto vlastnosti.
To ale není všechno. Technologie SenseBoil automaticky rozpozná, kdy se voda blíží k bodu varu, a sníží výkon tak, aby se voda jen mírně vařila, čímž zabraňuje překypění hrnce. Model 8000 SenseBoil & Fry pak rozšiřuje tuto funkci i na smažení pokrmů, kdy varná deska automaticky přizpůsobuje teplotu a zabraňuje připálení jídla na pánvi.
Díky této funkci je tak výsledek při obou způsobech přípravy vždy rovnoměrný a konzistentní. Vrcholný model 9000 SensePro poté posouvá přesnost ještě o krok dál. Teplotní sonda precizně měří teplotu uvnitř pokrmu s přesností na jeden stupeň a automaticky upravuje nastavení varné desky, aby pomohla dosáhnout těch nejlepších výsledků, ať už jde o klasické vaření, smažení, vaření metodou sous-vide nebo jiné způsoby přípravy. Senzor se nabije za jednu minutu a poskytuje až osm hodin spolehlivé kontroly.
K dobrému jídlu patří dobré víno
K dobrému jídlu patří také dobré víno. Vinotéka 9000 Perfect Shelving Pro se přizpůsobí různým druhům vín. Každou zónu lze totiž nastavit na ideální teplotu, což zajišťuje, že jsou šumivá, bílá i červená vína vždy příkladně vychlazená a připravená k podávání. Díky policím určeným pro sběratelské vystavení a ochranu etiket, které pojmou většinu lahví o objemu 750 ml včetně šampaňského, zůstává každá láhev bezpečně uložená, krásně viditelná a vždy přichystaná k otevření. Na veletrhu IFA navíc AEG představilo novou funkci pro párování nápojů a jídel, která je aktuálně ve vývoji a bude integrovaná do funkce AI TasteAssist. Funkce je navržena tak, aby doporučovala ideální nápoj k jakémukoli jídlu, od vína po nealkoholické nápoje, aniž by bylo nutné přepínat mezi aplikacemi.
Nová varná deska řady AEG 7000 OnePot Pasta bude k dispozici od října 2026. Součástí balení je hrnec o průměru 24 cm, speciálně navržený odměrný hrnek na vodu, omáčka, těstoviny (penne a fusilli) a návod k používání. Pro přípravu kompletního pokrmu z těstovin lze do pokrmu přidat rajčatovou omáčku a další ingredience a vše si podle vlastních preferencí dochutit. Ceny a dostupnost oznámí AEG později.