Huawei P40 lite E míří do prodeje. Má nízkou cenu a málo aplikací

Huawei to rozhodně nemá vinou omezení ze strany americké vlády jednoduché, to však neznamená, že by hodil flintu do žita. Odlehčený model klasického Huawei P40 s trochu krkolomným názvem P40 lite E je vybaven vylepšeným procesorem Kirin 710F a trojicí fotoaparátů na zadní straně. Právě fotoaparáty mají být jedním z hlavních taháků.

Huawei P40 lite E nabízí systém složený ze tří zadních fotoaparátů, který obsahuje hlavní snímač s rozlišením 48 Mpx s širokoúhlým objektivem f/1.8, ultraširokoúhlý s rozlišením 8 Mpx se zorným polem 120° a třetí asistenční fotoaparát o rozlišení 2 Mpx, který se stará o bokeh efekt. Nechybí ani HDR či umělá inteligence, která pomáhá s rozpoznáváním scény a správným nastavením fotoaparátu. Na přední straně ve výřezu poté najdeme 8Mpx selfie kamerku.

Bez Google služeb to bude mít těžké

Huawei P40 lite E je vybaven 6,39″ IPS displejem s poměrem stran 19,5:9 s tenkými rámečky a rozlišením HD+ (720 x 1560 pixelů). Procesor vlastní výroby Kirin 710F by měl zajistit dostatečný výkon, baterie s kapacitou 4 000 mAh slibuje slušnou výdrž.

Vnitřní 64GB paměť lze rozšířit o microSD karty až do kapacity 512 GB a pro zajištění bezpečnosti nechybí čtečka otisků prstů na zadní straně. Uvnitř najdeme Android 9 Pie s nadstavbou EMUI 9.1, bohužel však bez Google služeb. Ty nahrazuje balíček HMS (Huawei Mobile Services) doplněný obchodem AppGallery, kde ale zatím příliš mnoho aplikací nenajdete.

Do prodeje půjde Huawei P40 lite E ve dvou barevných variantách: Midnight Black a Aurora Blue. K dostaní bude od 26. března za 4 490 Kč včetně DPH. Pro předobjednávky mezi 18. a 25. březnem je připraven dárek v podobě Huawei Band 4.