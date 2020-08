Huawei Mate X2 dostane stejnou obrazovku jako jeho předchůdce. Ohýbat se ale bude jinak

Společnost Huawei aktuálně prožívá neveselé období, neboť na ni ze všech stran dopadají komplikace způsobené „velkým americkým banem“. Čínský gigant se i bez amerických technologií snaží udržet na nohou a pro letošní podzim chystá novou vlajkovou řadu smartphonů Mate 40 (naposledy s procesorem Kirin). A kromě toho bychom se mohli dočkat i nástupce ohebného smartphonu Mate X.

The Mate X2 will have the same panel size as the original Mate X, 8.03”. But it is in-folding rather than out-folding.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 9, 2020