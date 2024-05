Huawei definitivně opustí Android, nahradí ho vlastním systémem

Čínský gigant se již s americkým embargem definitivně smířil

Ze svých zařízení se chystá odstranit poslední zbytky kompatibility s Androidem

Nahradit ho vlastním systémem HarmonyOS Next

Americké embargo na čínskou společnost Huawei trvá nějaký ten pátek a už dávno jsou pryč naděje, že se tato situace někdy změní. Po odchodu Donalda Trumpa z úřadu svitla čínskému gigantovi naděje v podobě jeho nástupce Joe Bidena, ten však restrikce svého předchůdce jen potvrdil. Není proto divu, že se společnost Huawei, alespoň co se týče telefonů, začala více soustředit na domácí trh, přičemž postupně začala nahrazovat všechny technologie, které ji byly americkým embargem odepřeny. Jako jeden z nejzásadnějších problémů se nakonec objevily technologie související s operačním systémem Android, nicméně nyní to vypadá, že Huawei tento problém vyřešil.

Sbohem Androide, vítej HarmonyOS Next

Už dříve Huawei začal pomalu nahrazovat Android vlastním řešením HarmonyOS, nicméně ten stále není plnohodnotnou náhradou za systém od Googlu, alespoň ne mimo Čínu. Podle informací serveru Nikkei Asia se nicméně Huawei chystá ještě letos k nasazení nového systému s názvem HarmonyOS Next, který má zpřetrhat veškeré vazby na Android, včetně podpory aplikací napsaných právě pro americký systém.

Nový systém HarmonyOS Next bude nejprve dodáván se smartphony Huawei řady Mate 70 a údajně nabízí lepší efektivitu paměti a funkce umělé inteligence přímo v zařízení. Ta skutečná zátěžová zkouška nicméně leží právě v aplikacích. Zatímco HarmonyOS Next má v současné době více než 4 000 aplikací, včetně těch populárních, jako je Alipay a McDonald’s, Huawei si klade za cíl vytvořit mnohem větší katalog a do roka jich chce mít 5 000, přičemž zároveň vyhlíží metu 500 tisíc aplikací. Úspěch loňské řady Mate 60 údajně podnítil čínské společnosti, aby se připojily k Huawei a vyvíjely aplikace pro HarmonyOS Next.

O tom, že by se Huawei se svým HarmonyOS Next v Číně neprosadil, patrně nikdo pochyby nemá, Pokud ale bude chtít nabourat hegemonii Androidu a iOS na západních trzích, bude se muset snažit mnohem více. Přeci jen dostupnost služeb jako Alipay, WeChat nebo QQ je podstatná především pro Čínu, respektive pro východní Asii, avšak v tuzemsku nám příliš k ničemu není. Bude proto otázka, jak moc se bude snažit Huawei dostat na svou platformu populární západní aplikace a nakolik se mu v tomto úsilí bude dařit.