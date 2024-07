Huawei chytá druhý dech. Jeho nejnovější čipset se má vyrovnat M3 od Applu

Čínská společnost Huawei měla dříve dobře nakročeno k tomu stát se výraznou silou na technologickém poli, nicméně sankce ze strany Spojených států dokázaly rozjetý vlak poměrně spolehlivě zabrzdit, minimálně na mezinárodních trzích. Omezený přístup k západním technologiím nicméně společnost nezlomil a ta nadále pokračuje v nákladném, avšak nezbytném vývoji vlastních technologií, které mají za cíl udržet Huawei relevantní i na dnešním trhu. To se jim podle posledních spekulací, které má na svědomí uživatel sociální sítě X (dříve Twitter) s přezdívkou jasonwill, evidentně daří.

Dle jeho tvrzení pracuje Huawei na nové generaci jader Taishan, které by měly být ještě výkonnější, ale zároveň energeticky úspornější, než jejich předchůdci. Jádra Taishan by měla být použita v chystané procesorové architektuře od Huawei, kde budou plnit roli úsporných jader. Podle dostupných informací mají jádra nižší spotřebu než Cortex-A510 v čipsetech Kirin 9000, přičemž jejich výkon je o poznání vyšší.

S chystanou architekturou Taishan V130 má Huawei podle jasonwill údajně velké plány a ambice. Cílem nové architektury má být srovnání kroku se západní konkurencí, přičemž na mušce má podle všeho jeden z aktuálně nejvýkonnějších čipsetů, kterým je M3 od Applu. Stejně jako on, také Taishan V130 by měl být postaven na 5nm výrobní technologii. Pokud jsou tyto spekulace pravdivé, mohlo by to pro Huawei znamenat technologický průlom.

The new Huawei Taishan's small cores has adopted a style similar to Apple's small cores, achieving extremely low power consumption while maintaining a single-core score of around 350 points in GeekBench 5. In contrast, the A510 on the 9000S only scores around 200 pts. pic.twitter.com/mWHBJl97Ky

— jasonwill (@jasonwill101) June 27, 2024