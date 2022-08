Hry na Netflixu příliš netáhnou: zaujaly méně než procento předplatitelů

Když Netflix loni s velkou pompou rozšířil svou nabídku o hry, mnozí si klepali na čelo. Co se mohlo vedení streamovací platformy zdát jako dobrý nápad, v praxi příliš nezafungovalo, alespoň podle údajů analytické společnosti Apptopia. Ta nepřináší příliš pozitivní zprávy, alespoň tedy z pohledu Netflixu.

Některou z her v jeho nabídce totiž údajně využilo méně než 1 procento předplatitelů. Z tohoto pohledu to vypadá mimořádně zle, avšak pokud vezmeme v potaz jejich celkový počet 221 milionů, není to až tak tragické. Celkem prý hry z katalogu Netflixu zaznamenaly 23,3 milionů stažení. V průměru je každý den hraje přibližně 1,7 milionu hráčů.

Celou nabídku tvoří 24 titulů, které se vesměs inspirují známými seriály z produkce streamovací platformy. Narazit tam můžete například na Stranger Things: 1984 nebo Stranger Things 3: The Game, přičemž hra podle úspěšného seriálu Dámský gambit je údajně v přípravě. Mezi známější herní značky patří Výbušná koťátka, která pro změnu čeká seriálová adaptace. Netflix nedávno koupil herní studia Boss Fight Entertainment, Night School Studio a Next Games, která mu mají pomoci rozšířit katalog her na 50 titulů do konce letošního roku.