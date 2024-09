Honor v Berlíně představil chytré hodinky Watch 5. Dorazí do Česka, ale chvíli si na ně počkáme

Společnost Honor na veletrhu IFA představila nejen svou skládačku, ale také chytré hodinky Watch 5

Ty zaujmou především svými fyzickými rozměry nebo dlouhou výdrží na baterii

Cena ani dostupnost prozatím oznámena nebyla

Čínský Honor na dnešní tiskové konferenci před zahájením veletrhu IFA v Berlíně nejenže uvedl skládačku Magic V3 pro evropský trh, ale také představil několik dalších hardwarových novinek. Mezi ně patří také chytré hodinky Honor Watch 5, které se snaží zaujmout například příjemnými rozměry a hmotností, dlouhou výdrží na baterii nebo řadou užitečných fitness funkcí. Co dalšího mohou potenciálním zájemcům nabídnout?

Honor na veletrhu IFA odhalil hodinky Watch 5

Na co si Honor potrpí je design a především pak fyzické rozměry. Na první pohled zaujme tloušťka jen 11 milimetrů a hmotnost 35 gramů, takže na zápěstí je prakticky neucítíte. Ani co se týče displeje se nemají hodinky za co stydět. Prostorný 1,85″ AMOLED panel s rozlišením 450 × 390 pixelů s jemností 322 ppi rozhodně zaujme, stejně jako ovládání skrze otočnou korunku.

Dalším trumfem v rukávu chytrých hodinek Honor Watch 5 je také křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 480 mAh, která má podle výrobce nabídnout až 15denní výdrž, přičemž o efektivní využití energie se stará technologie Turbo X Smart Power Management.

Hodinky pochopitelně nezaostávají ani ve sledování zdraví a fyzické aktivity. Samozřejmostí je měření srdečního tepu a úrovně okysličení krve SpO2. V případě sportu jistě nejednoho náruživého sportovce potěší systém určování polohy AccuTrack, který zvyšuje přesnost standardní GPS, díky čemuž mohou uživatelé ještě přesněji sledovat své trasy. Zajímavé jsou také funkce jako One-click Health Scan, která vám dá komplexní přehled o vašem zdraví, vědecky ověřené měření vašeho spánku nebo ranní shrnutí, které vám doporučí aktivity pro nadcházející den.

Více informací prozatím drží Honor pod pokličkou, takže aktuálně například neznáme ani cenu či dostupnost chytrých hodinek Watch 5. Podle informací redakce bychom se na evropském trhu měli hodinek dočkat až v průběhu listopadu. Odhadujeme, že se cena bude pohybovat někdo okolo hranice 200 eur, což je přibližně 5 000 Kč.