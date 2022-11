Honor představil systém MagicOS 7.0. Jaké přináší novinky a které telefony se jej dočkají?

Společnost Honor dnes dopoledne představí nové smartphony Honor 80 a skládačku Honor Magic Vs, jejichž společným jmenovatelem je mimo jiné i nový systém MagicOS 7.0 založený na Androidu 13. Čínská firma vzala novinky od Googlu, které zároveň doplnila o spoustu vlastních funkcí a to vše zabalila do líbivého kabátku. Co se změnilo a jaké telefony se nového systému dočkají?

MagicOS 7.0 vsází na design s plochými ikonami, plynulými animacemi a s novým fontem Honor Sans, který je používaný napříč celým systémem. Složky na domovské obrazovce se zvětšily a widgety nabízí širší možnosti úprav.

Mezi nové funkce patří vestavěný editor videa nebo aplikace MagicRing, která zabezpečuje rychlé přenosy dat, chytrou schránku a synchronizaci oznámení mezi smartphony s MagicOS a počítači a tablety stejné značky.

Funkce Magic Text zase dovede „vyzobat“ text z obrázků do strojově čitelné podoby, popř. skenovat obrázky a převádět je do PDF. Na ohebných zařízeních přinese MagicOS 7.0 novou rozdělenou dotykovou klávesnici, chytré widgety a nového správce úloh. Aplikace Honor Health se pak postará o hlídání sportovních aktivit uživatele.

Kromě nových funkcí má být systém svižnější a bezpečnější. Systémový engine TurboX například zabezpečuje rychlejší spouštění aplikací a optimalizované řízení spotřeby energie na úrovni systému, funkce MagicGuard zase poskytuje ochranu vůči malwaru a chrání soukromí.

Kdy a na kterých telefonech?

Honor se pochlubil i seznamem zařízení, která nový MagicOS 7.0 dostanou. Harmonogram aktualizací je platný pro Čínu, v ostatních zemích se pravděpodobně vlna aktualizací rozběhne později.

Prosinec 2022:

Honor Magic V

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor V40

Leden 2023:

Honor Magic4 Supreme Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Únor 2023:

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honor 70

Březen 2023:

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Duben 2023:

Honor X40 GT

Květen 2023:

Honor V40 Light Luxury Edition

Honor X40

Honor X30