Honor chystá novou skládačku a telefon s nezvyklým rozlišením fotoaparátu. Co o nich víme?

Honor se chystá zaplavit trh hromadou nových smartphonů, jejichž premiéra se pravděpodobně odehraje ještě před letošními Vánoci. Už za dva týdny se dočkáme nového ohebného smartphonu Honor Vs, poté by měla být představena řada Honor 80. Co o těchto telefonech víme?

Ohebný Honor Magic Vs?

Nejprve se pojďme podívat na oficiální pozvánku, která láká na odhalení nové vlajky, jíž bude s největší pravděpodobností ohebný smartphone Magic Vs. Datum premiéry je stanoveno na 23. listopadu, událost odstartuje v 7:30 našeho času.

Honor Magic Vs by měl být jedním z prvních mobilů, v jehož útrobách bude tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ten si velmi pravděpodobně odbyde premiéru již příští týden na tradičním výročním summitu Qualcommu na Havaji.

U chystané novinky se dále spekuluje o 50Mpx fotoaparátu a rychlém nabíjení: 100 watty kabelem, 50 watty bezdrátově. Tělo by mělo splňovat odolnost IP68, roli operačního systému bude zastávat Android 13 s nadstavbou Magic OS.

Honor 80 ve třech podobách

Honor chystá osvěžit i svou střední třídu. Obsahovat by měla Honor 80, 80 Pro a 80 Pro+. O posledním jmenovaném se nyní rozpovídal informátor Digital Chat Station, podle nějž by měl do výbavy dostat fotoaparát s netradičním rozlišením 160 megapixelů.

Žádný mobilní senzor s tímto rozlišením nebyl dosud představen, tudíž se nabízejí dvě varianty – buď Číňané použijí zbrusu nový snímač, nebo nasadí standardní 200Mpx fotočip, u kterého rozlišení lehce omezí. Anebo se jedná o mylnou informaci, ostatně prototypy Honoru 80 Pro+ disponovaly klasickým 200Mpx snímačem. Leaker dále uvádí, že Honor 80 Pro+ dostane duální selfie kamerku s 50Mpx rozlišením.

Honor 80 Pro+ bude údajně pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, jeho slabší sourozenci pak mají pod kapotu dostat Snapdragon 778G+ a MediaTek Dimensity 1080+. Datum premiéry této trojice je zatím neznámé, skloňuje se konec letošního roku.