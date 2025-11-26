Honor 500 Pro odhalen: obézní iPhone Air s více fotoaparáty a 8000mAh baterií

- Nová řada smartphonů Honor 500 chce udělat vítr ve střední třídě
- Oba představené telefony designem připomínají iPhone Air
- Oproti němu ale mají tlustší tělo, ohromnou baterii a více fotoaparátů
- Varianta Pro láká na loňský vlajkový Snapdragon, teleobjektiv a bezdrátové nabíjení
Po oblíbené řadě smartphonů střední třídy Honor 400 přichází nástupnická generace Honor 500. Jejími představiteli je dvojice telefonů – základní Honor 500 a vybavenější Honor 500 Pro, přičemž v obou případech se čínská značka pokouší zaujmout působivým poměrem ceny a výbavy, který je navíc podržen atraktivním designem.
Honor 500 a 500 Pro: design jako z Cupertina
Honor 500 a 500 Pro jsou prakticky jednovaječná dvojčata, přesto je ale odlišuje jasný rozpoznávací znak – základní model má na zádech o „kolečko“ fotoaparátu míň. Oba telefony lákají na moderní design, který je definován plochými boky a širokým oválným modulem fotoaparátu, který se táhne přes celou šíři zad. Toto řešení připomíná poslední generace Pixelů, a možná ještě o trochu více nedávno představený iPhone Air. Patrně za to může tmavší barevné provedení vystouplé části ostrůvku, které Apple dosud používá u základních iPhonů.
Oproti iPhonu Air jsou nové Honory výrazně tlustší (v pase mají 7,8 mm) – tuto hodnotu jim ale s pochopením odpustíte, jakmile zjistíte, že výrobce dovnitř „napěchoval“ akumulátor s kapacitou 8 000 mAh. V takovém případě pozitivně zapůsobí i rozumná hmotnost 198, respektive 201 gramů. Základní Honor 500 lze nabíjet výkonem až 80 wattů, varianta Pro ještě přihazuje podporu bezdrátového nabíjení s výkonem až 50 wattů. Oba telefony nabízí vysokou voděodolnost (IP68, IP69 a IP69K) a rozmanitý výběr barev – nabízeny budou v konzervativní černé a stříbrné, nebo v odvážnější růžové a modré.
Optická nebo ultrazvuková čtečka?
Společným jmenovatelem obou telefonů je i 6,55″ OLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 6 tisíc nitů. Díky supertenkým rámečkům okolo displeje (1,05 mm) mají oba telefony příjemné půdorysné rozměry – 155,8 × 74,2 mm. Do displeje je zabudována čtečka otisků prstů, jejíž technologie je odvislá od toho, jakou variantu telefonu si vyberete – základní model má optickou, verze Pro má ultrazvukovou.
V kruhovém výřezu displeje se v obou případech nachází 50Mpx selfie kamerka se světelností f/2.0, na zádech pak najdeme následující fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.9
- 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112°, světelností f/2.2 a možností makro záběrů od 2,5
- 50Mpx portrétní teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4 (pouze varianta Pro)
Hlavní snímač má velikost 1/1,4″, což je podle Honoru největší 200Mpx senzor v dané cenové kategorii. Optická stabilizace u teleobjektivu Honoru 500 Pro má zase oslnit nejlepší stabilizací.
Výběr ze dvou Snapdragonů
Oba telefony se liší i v oblasti procesorů – základní Honor 500 pohání 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, varianta Pro vsází na 3nm výběhový vlajkový model Snapdragon 8 Elite. Oba čipsety disponují vysokým výkonem, který navíc ještě posiluje Honor Phantom Engine, který má například u populární hry MOBA stabilně udržovat 120 snímků za sekundu.
Oba čipsety rovněž disponují podporou moderních bezdrátových standardů – k dispozici je 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, potěší i přítomnost infraportu. Nové Honory podporují technologii Dual SIM, bohužel však pouze s využitím fyzických nanoSIM karet, standard eSIM podporován není. Operačním systémem je v obou případech Android 16 obalený prostředním MagicOS 10.0.
Cena a dostupnost
Řada Honor 500 byla představena prozatím pouze v Číně, kde se začne prodávat 27. listopadu za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|Honor 500
|12 GB / 256 GB
|2 699 CNY
|9 600 CZK
|Honor 500
|12 GB / 512 GB
|2 999 CNY
|10 700 CZK
|Honor 500
|16 GB / 512 GB
|3 299 CNY
|11 800 CZK
|Honor 500 Pro
|12 GB / 256 GB
|3 599 CNY
|12 900 CZK
|Honor 500 Pro
|12 GB / 512 GB
|3 899 CNY
|14 000 CZK
|Honor 500 Pro
|16 GB / 512 GB
|4 199 CNY
|15 100 CZK
|Honor 500 Pro
|16 GB / 1 TB
|4 799 CNY
|17 300 CZK
O dostupnosti na globálním trhu nemáme zatím žádné informace, nicméně vzhledem k úspěchu minulé generace očekáváme dostupnost i na českém trhu.