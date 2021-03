HomePod Mini v sobě má utajené senzory. Jejich zpřístupnění by přidalo zajímavé funkce

Občas se stane, že při rozebrání elektroniky a jejím opětovném složení vám jeden či dva šroubky zbudou. Příjít na to, kam patří, je mnohdy nadlidský úkol, a tak se spokojíme s prostým konstatováním, že jsou nadbytečné. Co když ale najdete v elektronice senzory, o kterých jste neměli tušení? Právě na to přišel YouTube kanál iFixit, který je svým důkladným rozebíráním produktů pověstný.

Když si na paškál vzali HomePod Mini, tak jistě netušili, co uvnitř najdou. Po rozebrání objevili malou komponentu o velikosti 1,5 x 1,5 mm od firmy Texas Instruments s nápisem HDC2010. Ten označuje čip určený pro měření teploty a vlhkosti vzduchu. Senzor je umístěný poblíž konektoru pro nabíjení, což indikuje, že pravděpodobně není zamýšlený pro externí měření, nýbrž pro měření uvnitř reproduktoru.

Jestli ale HomePod Mini umí měřit teplotu a vlhkost v místnosti, mohl by tuto funkci Apple do budoucna povolit skrze softwarovou aktualizaci. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy by se tak stalo. Hudební přehrávač iPod Touch z roku 2008 měl v sobě schovaný Bluetooth čip, který byl dodatečně aktivovaný softwarovou aktualizací následující rok.