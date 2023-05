Hodinky od Samsungu budou detekovat srdeční arytmii. Dočkají se i starší modely

S příchodem Galaxy Watch 6 se vylepší aplikace Health Monitor

Brzy dokáže upozornit na nepravidelný srdeční rytmus (arytmii)

Novinka se poté objeví i na starších modelech řady Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 5

Společnost Samsung oznámila, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil funkci upozornění na nepravidelný srdeční rytmus. Půjde o novou funkci v aplikaci Samsung Health Monitor, která v současné chvíli měří krevní tlak nebo EKG.

Jako první se dočkají majitelé chystaných hodinek Galaxy Watch 6. Avšak později se dostane ti, kteří používají modely z řady Galaxy Watch 5 či Galaxy Watch 4. Novinka by měla být dostupná společně s aktualizací na nadstavbu One UI 5 Watch. To platí prozatím pro USA. O dostupnosti na dalších trzích bude rozhodovat doba schvalování u jednotlivých úřadů. Je dost možné, že se pro Evropu funkce zpřístupní hromadně s poměrně dlouhým odstupem jako tomu bylo u EKG a měření krevního tlaku.

Po aktivaci funkce budou hodinky na pozadí kontrolovat nepravidelný srdeční rytmus. Jakmile zaznamenají problémy s nepravidelností, vyzvou vás k provedení EKG měření, aby se zlepšila přesnost. To následně může pomoci se zjištěním fibrilace síní a v případě problému aplikace doporučí návštěvu lékaře.

„Jedná se o další příklad toho, jak Samsung klade důraz na proaktivní bezpečnostní řešení a umožňuje uživatelům získat komplexnější přehled o jejich kardiovaskulárním a celkovém zdraví,“ řekl Hon Pak, viceprezident a vedoucí týmu digitálního zdraví ve společnosti Samsung.