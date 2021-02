Google vyhrožuje odchodem z Austrálie, premiéra to netrápí. Pomoc totiž nabízí Bing

Jak jste možná zaznamenali, Google aktuálně svádí bitvu s Austrálií o jejich nový zákon nazvaný Media Bargaining Code. Jeho podstatou je donutit internetové společnosti dělit se o část svých zisků s vydavateli obsahu, který používají. Pro Google to v praxi znamená, že zdarma nebude moci používat ani krátké útržky textů zpravodajských webů bez toho, aby za ně platil.

V zásadě tak budou společnosti jako Google nebo Facebook muset platit za odkazy na zpravodajství. To se Googlu velice nelíbí a australským uživatelům při každé návštěvě jejich vyhledávače zobrazuje upozornění varující před touto legislativou. Šéf australské pobočky Googlu dokonce oznámil, že pokud zákon vstoupí v účinnost, Google v Austrálii zcela zablokuje svůj vyhledávač. Vláda ale ustoupit nehodlá a nyní získala nečekaného spojence.

Ucítil Microsoft příležitost?

Vládní Liberální strana od začátku říká, že na výhružky Googlu reagovat nehodlá a případné zablokování vyhledávače to nijak neovlivní. Zatímco podpora velkých vydavatelských domů je očekávatelná, nejnovější spojenec asi trochu překvapí.

Australský premiér Scott Morrison na pondělní tiskové konferenci odpovídal na otázky novinářů. Místní reportérka Rosie Lewis vznesla dotaz, jestli si je premiér jistý, že alternativní vyhledávače dokáží nahradit Google a jestli náhodou legislativa ve výsledku nepoškodí spíše australské občany. Na to premiér se zasmáním odpověděl, že Microsoft si celkem jistý je.

Australian PM Scott Morrison answers questions about Google possibly blocking searches in Australia

Premiér následně se smíchem dodal, že když naposledy mluvil se Satyou, dost to tak vyznělo. Satyou měl na mysli pochopitelně CEO Microsoftu Satya Nadellu. Je tak zjevné, že Microsoft australskou vládu ubezpečuje o své schopnosti nahradit v případě potřeby Google Bingem.

Z hlediska Microsoftu je to zajímavá strategie. Zákon má totiž dopadat specificky na služby Google Search a Facebook NewsFeed. Další mohou být přidány podle informací na vládním webu později, vyhodnocení proběhne po roce. Zpočátku by tak vlastně Bing získal na zlatém podnose místo uvolněné Googlem bez toho, aby musel čelit stejné regulaci. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že pokud by se skutečně stal významným hráčem a na média taktéž odkazoval, dostal by se záhy do pozice svého rivala.