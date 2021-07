Google vydal třetí betu Androidu 12. Je plná užitečných novinek

Android 12 klepe na dveře. Google dnes večer vydal třetí beta verzi, což má být poslední sestavení před závěrečným srpnovým laděním stability. Třetí beta také obsahuje finální API, konečnou sadu vývojářských nástrojů (SDK) a dokonce došlo i na několik uživatelských novinek.

Android 12 beta 3: co je nového?

Třetí beta Androidu 12 přináší například spolehlivější autorotaci obrazovky, která využívá přední fotoaparát k detekci orientace uživatelova obličeje. Nemusíte mít strach, Google slibuje, že vše probíhá v rámci zařízení a žádná data nejsou nikam odesílána. Vylepšenou automatickou rotaci ocení zejména ti uživatelé, kteří často na telefon hledí vleže. Bohužel tato technologie nebude určená pro všechny telefony, zatím ji mají přislíbenou pouze Pixely od verze 4. Naopak za hranice Pixelů se dostane optimalizace animací a překreslování obrazu, která má být řízena strojovým učením na základě algoritmu detekce gest; latence má být snížena až o 25 procent.

Další šikovnou novinkou jsou „nekonečné“ screenshoty. Pokud si například chcete pořídit snímek obrazovky celé struktury nastavení, budete tak moci učinit klasickým způsobem s možností dodatečného stisku tlačítka „zachytit více“. Následně dojde k pořízení dlouhého screenshotu, který bude možné ihned ořezat.

S třetí betou se do Androidu 12 dostal i nový vyhledávací engine nazvaný AppSearch. Díky němu budou moci vývojáři zakomponovat do svých aplikací možnost zahrnout některá data do centrálního indexu, takže tato data poté bude možné vyhledávat v rámci centrálního systémového vyhledávání. Vývojáři také budou moci zvolit bezpečné sdílení dat s jinými aplikacemi.

Android 12 beta 3 dále obsahuje drobnosti jako je lepší řízení spotřeby a výkonu ve hrách nebo vypínání kamery či mikrofonu podnikovým správcem.

Testovat můžete již dnes

Třetí betu Androidu 12 lze nainstalovat na smartphony Google Pixel (3 a novější), brzy by měla být dostupná i na smartphonech jiných značek, jejichž seznam naleznete zde. Stále však platí, že instalaci provádíte na vlastní riziko, neboť beta verze není určena pro každodenní použití.