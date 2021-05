Google vydal Android 12. Víme, na kterých telefonech jej vyzkoušíte jako první

Na dnešní úvodní keynote při příležitosti zahájení vývojářské konference Google I/O představil softwarový gigant nejen inovovanou verzi operačního systému pro chytré hodinky Wear OS, ale také oficiálně ukázal novou verzi Androidu s pořadovým číslem 12.

Ta přinesla především designové změny. Android 12 bude postaven na novém designovém jazyce, který Google pojmenoval Material You. V praxi to znamená, že vzhled systému si budou moci uživatelé do značné míry přizpůsobit sami. Nezapomnělo se ani na integraci Asistenta do vypínacího tlačítka, posílení zabezpečení systému či vylepšení komunikace s ostatními zařízeními s Androidem.

Jak je u Googlu zvykem, můžete si betaverzi systému Android 12 už stáhnout a nainstalovat na vybraná zařízení. Přednost dostaly pochopitelně telefony Google Pixel, nicméně následující značky se bety dočkají už brzy:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i (Mi 11X/Redmi K40 Pro)

Xiaomi Mi 11 Pro (pouze čínská verze)

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OPPO Find X3 Pro

iQOO 7 Legend

Realme GT

Nokia X20

Pokud máte v plánu betu Androidu 12 instalovat na své zařízení, nedělejte tak pokud možno na telefon, který používáte jako hlavní. Betaverze systému může obsahovat různé druhy chyb, kvůli kterým byste mohli přijít o svá data.