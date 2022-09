Google Tensor G2 se odhaluje. Složení procesorové jednotky překvapí

Google na květnové vývojářské konferenci I/O poodhalil připravované smartphony Pixel 7 a 7 Pro, přičemž kompletní odhalení se pravděpodobně odehraje už na příští měsíc. Víme, že chystané telefony bude pohánět čipset Tensor G2 navržený přímo inženýry Googlu. Na jaká vylepšení se můžeme těšit, odhalil vývojář Kuba Wojciechowski z hloubkové analýzy dat z Geekbenche.

First of all, the full data file reveals the model of the big cores. The model ID is 3396/0xD44, which corresponds to a Cortex-X1 [3], just like last year. Together with the A55 core leak, we can safely assume that the config has not changed and it’s still 2xX1 + 2xA76 + 4xA55. pic.twitter.com/iqh8N1ehR0

