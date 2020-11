Google Stadia zamíří na iOS stejnou oklikou jako GeForce Now

Aplikace herních streamovacích služeb mají do Apple App Store značně přivřené dveře, z tohoto důvodu musí jejich provozovatelé přemýšlet o alternativních cestách, jak se na iPhony a iPady dostat. Patrně jediná rozumná cesta vede přes univerzální webovou aplikaci, čehož využije nejen GeForce Now od NVIDIA, ale i Google Stadia.

Google Stadia jako progresivní webová aplikace

Služba Google Stadia v uplynulém týdnu oslavila rok svojí existenci, v souvislosti s tím Google oznámil několik připravovaných změn. Tou hlavní je, že už v příštích týdnech bude spuštěno veřejné testování progresivní webové aplikace, kterou bude možné nainstalovat na jablečná mobilní zařízení skrze prohlížeč Safari. Stejně bude v budoucnu fungovat i služba Xbox Game Pass Ultimate, jejíž webovou aplikaci má Microsoft v plánu vypustit ještě do konce letošního roku.

Google se pochlubil, že službu Stadia již obsahuje více než 80 her, do konce letošního roku by jich mělo být přes 135. Přibudou i nějaké free-to-play tituly, mezi nimi i základní verze Destiny 2, která nebude vyžadovat předplatné.

Aby Google oslavil výročí služby Stadia se svými fanoušky, nabízí poměrně zajímavou akci – pokud si předobjednáte očekávanou hru Cyberpunk 2077, získáte zdarma balíček obsahující herní ovladač a Chromecast Ultra. Bohužel služba bude patrně omezena pouze na vybrané trhy, mezi kterými Česká republika zcela určitě nebude.