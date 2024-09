Google se vyhnul pokutě 37 miliard od EU, ostatní ale musí zaplatit

Společnost Google vyhrála soudní spor o pokutu ve výši 1,5 miliardy eur

EU se stále může odvolat, takže zatím není nic definitivní

Odvolání v případě dalších pokut nicméně Google prohrál

Velké technologické společnosti nemají v Evropské unii na růžích ustláno. Své by o tom mohly vyprávět například Meta, Apple, Microsoft či Google. Právě posledně zmiňovaný gigant má nicméně nyní důvod k radosti. V březnu roku 2019 totiž dostal od Evropské komise astronomickou pokutu ve výši 1,5 miliardy eur (cca 37 miliard korun), kterou si vysloužil za to, že v letech 2006–2016 údajně zprostředkovával obchody skrze svůj vyhledávač, které porušovaly pravidla hospodářské soutěže.

Jeden soud Google vyhrál, další ale skončily v jeho neprospěch

Soud ale nyní rozhodl ve prospěch Googlu, tudíž alespoň prozatím nemusí tuto pokutu zaplatit. Zcela vyhráno ale Google ještě nemá, Evropská unie se stále ještě může odvolat k soudu vyšší instance. Prozatím tak ovšem neučinila a zatím není ani jasné, zda se tak stane. Původní žaloba proti Googlu spočívala v tom, že americká společnost stanovila příliš omezující podmínky pro partnery AdSense, čímž „upevnila své dominantní postavení“. AdSense for Search je vyhledávací pole Googlu na webových stránkách klienta, a když ho návštěvníci použijí, Google si vezme provizi z příjmů z reklamy.

Celková výše pokuty činila 1 494 459 000 eur (přesně 37 459 663 286,19 korun podle aktuálního kurzu), tedy 1,29 % příjmů Googlu za rok 2018. Zatímco tuto pokutu alespoň prozatím nemusí společnost platit, v konečném součtu je to ale jen „kapka v moři“. Google totiž prohrál odvolání proti pokutě ve výši 2,42 miliardy eur (cca 60 miliard korun) z roku 2017 za zneužití dominantního postavení v rámci služby Google Shopping, stejně jako odvolání proti pokutě ve výši 4,3 miliardy eur (cca 107 miliard korun) z léta roku 2018 za to, že nutil výrobce používat internetový prohlížeč Chrome, aby měli přístup do služby Google Play.

V jiném řízení potvrdil soud pokutu ve výši 242 milionů eur (cca 6 miliard korun) uloženou společnosti Qualcomm. Americký výrobce čipů byl shledán vinným z používání predátorských cen u základních čipů pro evropské zákazníky. Většina námitek obhajoby byla zamítnuta, zrušen byl pouze způsob výpočtu pokuty, nicméně společnost ze San Diega přesto musí pokutu zaplatit.