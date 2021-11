Google dostal od Evropské unie gigantickou pokutu, musí zaplatit 61 miliard korun

Velcí technologičtí giganti to nemají v Evropské unii jednoduché. Ačkoli obvinění ze zneužívání monopolního postavení provázejí Google téměř po celou dobu jeho historie, jen málokterá pokuta ho zabolela stejně jako ta, kterou mu udělila Evropská komise už v roce 2017.

Google toho roku s Evropskou komisí prohrál v antimonopolním soudu a dostal pokutu 2,8 miliardy dolarů (cca 61 miliard korun), nejvyšší, jakou EU do té doby uložila. Google se pochopitelně chtěl placení této částky vyhnout, nicméně nyní prohrál své první odvolání u druhého nejvyššího evropského soudu.

V rozsudku Evropské komise tehdy stálo, že Google zneužil své dominantní postavení na trhu vyhledávačů k nekalé propagaci svých vlastních služeb. Při rozhodování o odvolání soud uvedl, že Google použil svůj vyhledávač k upřednostnění výsledků z Nákupů Google před jinými nákupními službami, i když byly výsledky jeho konkurentů relevantnější.

Za posledních deset let si Google udržel 90% podíl na trhu s vyhledávači a jeho roční výnosy se každoročně zvyšovaly o miliardy dolarů. S rostoucím úspěchem přichází také větší dohled: Google je současné době ve sporu s EU ve třech velkých případech. Kromě sporu ohledně Nákupů čelí také pokutě související s AdSense ve výši 1,7 miliardy dolarů (cca 37 miliard korun) a pokutě související se systémem Android ve výši 5 miliard dolarů (cca 110 miliard korun). Pokud všechny spory Google prohraje, znamenalo by to pro něj pokutu v souhrnné výši více než 9 miliard dolarů (cca 200 miliard korun).

Google má aktuálně s Evropskou unií tři velké spory

Proti rozhodnutí v případu Nákupů se může Google odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie. Agentura Reuters uvádí, že se Google pokouší ve svém sporu, který se týká Androidu, o mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k tomu, že 9 miliard dolarů je pouze 5 % z jeho 181 miliard dolarů (téměř 4 biliony korun) ročních příjmů, ani případný neúspěch ve všech soudních sporech by Google příliš nepoškodil.