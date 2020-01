Google pracuje na přidání herní služby Steam do Chrome OS

Jestli to s hraním myslíte vážně, tak máte doma některou z konzolí, případně nadupané herní PC. Alternativní scéna, která hraje na MacOS, případně na Linuxu sice existuje, nemá ale na růžích ustláno. A potom tady jsou ještě uživatelé Chromebooků s ChromeOS, kteří si na vážnější hraní mohou nechat zajít chuť. ChromeOS má sice řadu předností, hraní mezi ně ale nepatří.

To by se ale mělo změnit. Největší distribuční platforma her na PC, Steam, patrně chystá klienta také pro ChromeOS. Alespoň to potvrdil ředitel produktového oddělení pro ChromeOS Kan Liu.

Podle něj Google úzce spolupracuje s Valve na možnosti dostat alespoň část z bohaté knihovny Steamu na Chromebooky. To by ostatně nebylo nic až tak divného – ChromeOS běží na linuxovém jádru a Valve to před nějakou dobou zkoušeli s Linuxem na vlastních počítačích s názvem Steam Machines.

Moc úspěšná epizoda to sice nebyla, podpora her pro Linux ale roste každým rokem. V současné době si pod herním zážitkem na Chromebooku představte pouze hraní jednoduchých hříček pro Android, případně remaků starých klasik. Vzhledem k tristní podpoře pro klávesnici a myš si spoustu her užijí jen majitelé zařízení s dotykovou obrazovkou a mnohdy ani ti ne.

Přinést Steam na ChromeOS bude znamenat řadu výzev. Od překonání vesměs kancelářských procesorů, přes malé kapacity pamětí, až po ARMové procesory, kterými se některé Chromebooky pyšní.

Na druhou stranu by hry jistě pomohly obhájit Chromebooky s výkonnými procesory, které zase tolik uplatnění na nenáročné platformě nemají.