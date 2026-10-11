Google Playground: hru pomocí AI vytvoříte přímo v prohlížeči, stačí ji jen popsat

- Hry se skládají v prohlížeči z konverzace a ladí dalšími příkazy, třeba změnou fyziky nebo pravidel
- Hotovou hru lze sdílet odkazem nebo zveřejnit v galerii, vybrané žánry nabídnou žebříčky i multiplayer
- Pro náročnější tvůrce chystají Google a Unity nástroj Spark, jehož uzavřená beta se rozběhne letos
Google ve středu spustil Playground, experimentální platformu, která v prohlížeči skládá hry z textových zadání. Zatím ho najdou na adrese playground.google jen lidé z USA starší 18 let. Kdy se Playground dostane k nám, pokud tedy vůbec, zatím nevíme. Nicméně toto omezení jde poměrně snadno obejít s použitím VPN. Překvapivé je, že rozhraní už je nyní přeložené do češtiny.
Rozhovor místo kódu
Začít lze na prázdném plátně, u připravených zadání nebo s vedením, které pomáhá rozvinout nápad. Výsledek jde hned vyzkoušet a dalšími příkazy upravit fyziku, pravidla, postavy i prostředí.
Hotová hra může zůstat soukromá, jde ji sdílet odkazem nebo zveřejnit v galerii Playground Explore. Ta podle hodnocení a hráčské aktivity zvýhodňuje hry, které Google považuje za svěží, nápadité a zábavné. Ve vybraných žánrech fungují žebříčky a multiplayer, zveřejněné hry procházejí bezpečnostní kontrolou a hrát se dají i v telefonu.
Pod kapotou Gemini, po boku Unity
Playground je zdarma, předplatitelé Google One ale dostanou podle tarifu vyšší týdenní limity tokenů. Hry staví modely Gemini, Nano Banana a Lyria, doplněné o vlastní nadstavbu, kterou Google ladil na interně vytvořených hrách a testech.
Pro zkušenější tvůrce má sloužit Spark, který Google představil společně s Unity. Blíží se profesionálnímu enginu, využívá Unity Asset Store a hru v něm může skládat víc lidí najednou. Hotové kousky půjde sdílet v Playgroundu, uzavřená beta se má rozběhnout později letos a na čekací listinu se zájemci mohou zapsat od středy. Šéf Unity Matt Bromberg k tomu poznamenal, že zadat AI zopakování hotové hry z nikoho nedělá nového Hideo Kodžimu.
A co ten Genie?
Příbuzný experiment Google nabízí od ledna pod názvem Project Genie. Model Genie 3 vygeneruje z textu nebo obrázku svět, ve kterém se dá pohybovat, jenže sezení je omezené na 60 sekund při rozlišení 720p a až 24 snímcích za sekundu. Od května je služba dostupná dospělým předplatitelům tarifu AI Ultra po celém světě a nově umí stavět světy i na záběrech ze Street View, zatím z míst v USA.
Po lednovém spuštění klesly akcie Unity téměř o čtvrtinu. Produktový šéf Genie z DeepMindu Alexandre Moufarek pak na březnovém GDC upřesnil, že hru z Genie zatím složit nejde, což investoři v lednu zjevně přehlédli. Podobné nástroje zkouší i konkurence. Meta v září představila Horizon Create pro telefony a Horizon Studio pro prohlížeč, obojí zatím jen přes čekací listinu. Roblox zase od července testuje ve veřejné alfě funkci Build, která umí vytvářet hry z telefonu.