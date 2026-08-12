TOPlist

Google odhalil Pixel Tag: díky UWB a repráčku najde ztracené věci na centimetr přesně

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 8. 16:00
1
Pixel Tag připevněný ke klíčům
  • Google napodobil konkurenci a představil svůj první lokalizační štítek
  • Pixel Tag má oválný tvar a s jednou knoflíkovou baterií dokáže pracovat víc než rok
  • Podporovány jsou všechny telefony s Androidem 9 a novějším

Google si na dnešní premiéru nových Pixelů připravil i jednu drobnou libůstku – kromě telefonů a hodinek představil i vlastní lokalizační štítek Pixel Tag. Google tak dohání konkurenci, která tento typ příslušenství poskytuje delší dobu.

🎧 Poslední šance vyhrát 3x skvělá sluchátka JBL Live 780NC, barvu si navíc vyberete sami! 🌈

Pixel Tag: přesné dohledávání ztracených předmětů

Pixel Tag má oproti většině konkurentů nezvyklý oválný tvar – jeho fyzické rozměry jsou 28 × 46,1 × 5,4 mm, je tak o něco větší než Apple AirTag. Oba štítky používají standardní knoflíkovou baterii CR2032, kulatý AirTag ji ale přeci jen obepíná o něco těsněji.

Google bohužel nevyužil prostor navíc k vyvrtání otvoru pro poutko, takže připnutí ke sledovanému předmětu bude vyžadovat dodatečný kryt. Pixel Tag je vyrobený z hliníku a polykarbonátu, a i s baterií váží 8,8 gramů. Štítek splňuje odolnostní krytí IP67, nabízen bude pouze v bílé barvě, kterou Google nazývá „fog“.

Pixel Tag dělá přesně to, co byste od něj očekávali – slouží ke sledování a dohledávání ztracených předmětů. Je vybaven Bluetooth konektivitou a pracuje v síti Find Hub – stačí tedy, aby kolem něj prošlo jakékoliv zařízení s Androidem a štítek skrze něj oznámí svoji polohu. Díky akcelerometru lze rovněž zjistit, zda je štítek aktuálně v pohybu.

K dispozici je i podpora UWB pro přesné dohledávání na centimetry, což se může hodit například v interiéru. Pixel tak má rovněž vestavěný reproduktor, takže ve finální fázi dohledávání jej bude možné „prozvonit“. Pixel Tag napájí uživatelsky vyměnitelná baterie CR2032, která má zajistit víc než rok provozu. Pixel Tag lze používat s jakýmkoliv smartphonem s Androidem 9 a novějším.

Cena a dostupnost

Pixel Tag je možné již dnes předobjednat, dostupný bude příští čtvrtek 20. srpna. Cena pro český trh je stanovena na 790 korun.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Smartphone Google Pixel 11 Pro
Google Pixel 11 je tady. Přináší revoluční notifikace HiLight a rekordní bonus až 10 000 Kč
PR článek
PR článek PR článek 16:01
Google Pixel 11 Pro Fold
Nová skládačka Pixel 11 Pro Fold přináší tenčí konstrukci a systém HiLight. Jak je na tom s dostupností?
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:00
1
Pixel 11 ve všech barvách
Pixel 11 přináší výkon Tensoru G6 a dvojnásobné úložiště za dostupnější cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:00
1
Pixel 11 Pro Pixel Watch 5 Canyon
Pixel 11 Pro (XL) odhalen: více výkonu, lepší teleobjektiv a unikátní světelné notifikace
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:00
3
Hodinky Google Pixel Watch 5 na nabíječce
Pixel Watch 5: design se nezměnil, pod kapotou ale nezůstal kámen na kameni
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:00
1

Kapitoly článku