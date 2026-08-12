Google odhalil Pixel Tag: díky UWB a repráčku najde ztracené věci na centimetr přesně

- Google napodobil konkurenci a představil svůj první lokalizační štítek
- Pixel Tag má oválný tvar a s jednou knoflíkovou baterií dokáže pracovat víc než rok
- Podporovány jsou všechny telefony s Androidem 9 a novějším
Google si na dnešní premiéru nových Pixelů připravil i jednu drobnou libůstku – kromě telefonů a hodinek představil i vlastní lokalizační štítek Pixel Tag. Google tak dohání konkurenci, která tento typ příslušenství poskytuje delší dobu.
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Pixel Tag: přesné dohledávání ztracených předmětů
Pixel Tag má oproti většině konkurentů nezvyklý oválný tvar – jeho fyzické rozměry jsou 28 × 46,1 × 5,4 mm, je tak o něco větší než Apple AirTag. Oba štítky používají standardní knoflíkovou baterii CR2032, kulatý AirTag ji ale přeci jen obepíná o něco těsněji.
Google bohužel nevyužil prostor navíc k vyvrtání otvoru pro poutko, takže připnutí ke sledovanému předmětu bude vyžadovat dodatečný kryt. Pixel Tag je vyrobený z hliníku a polykarbonátu, a i s baterií váží 8,8 gramů. Štítek splňuje odolnostní krytí IP67, nabízen bude pouze v bílé barvě, kterou Google nazývá „fog“.
Pixel Tag dělá přesně to, co byste od něj očekávali – slouží ke sledování a dohledávání ztracených předmětů. Je vybaven Bluetooth konektivitou a pracuje v síti Find Hub – stačí tedy, aby kolem něj prošlo jakékoliv zařízení s Androidem a štítek skrze něj oznámí svoji polohu. Díky akcelerometru lze rovněž zjistit, zda je štítek aktuálně v pohybu.
K dispozici je i podpora UWB pro přesné dohledávání na centimetry, což se může hodit například v interiéru. Pixel tak má rovněž vestavěný reproduktor, takže ve finální fázi dohledávání jej bude možné „prozvonit“. Pixel Tag napájí uživatelsky vyměnitelná baterie CR2032, která má zajistit víc než rok provozu. Pixel Tag lze používat s jakýmkoliv smartphonem s Androidem 9 a novějším.
Cena a dostupnost
Pixel Tag je možné již dnes předobjednat, dostupný bude příští čtvrtek 20. srpna. Cena pro český trh je stanovena na 790 korun.