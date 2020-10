GMC Hummer EV: návrat off-roadového krále, tentokrát s elektromotory pod kapotou

Když Tesla před rokem představila svůj Cybertruck, pro mnohé to bylo velké překvapení a zároveň bylo celkem těžko představitelné, že typický Američan opravdu vymění svůj V8 pick-up za čistě elektrické a takto futuristicky vzhlížející vozidlo. Od té doby se ale ukázalo, že podobné plány má několik dalších automobilek. Za zmínku určitě stojí Rivian se svými dvěma modely R1T a R1S nebo Ford se svým populárním modelem F-150 na elektrický pohon. Nyní došlo k představení dalšího velmi zajímavého off-roadu Hummer EV.

Jelikož Hummer jako značka zanikla již před více než deseti lety, nový truck půjde na trh pod křídly amerického koncernu GMC. Tato společnost se snaží rozšířit své pole působnosti i mezi elektrické vozy a proto přišla s modulární platformou elektrického pohonu a baterie s názvem Ultium. Elektrický Hummer bude prvním vozem, který tuto platformu využije.

Výkon, dojezd a Ultravision systém

Dojezd tohoto kolosu prý bude alespoň 550 km, přičemž výkon má dosahovat 1000 koní. Nabíjení pro dojezd 160 km má trvat zhruba deset minut, takže na plné baterky si počkáte nějakých 40 minut. To je umožněno díky použití 800 V nabíječky s maximálním výkonem 300 kW.

Hummer EV bude vybaven tzv. Ultravision systémem, což je skupina 18-ti kamer umístěných po celém voze i pod ním pro lepší přehled o dění okolo vozu i zamezení případnému poškození v těžším terénu. Kromě kamer je spodní část vozu, kde jsou umístěny baterie, chráněna také silnými ocelovými pláty.

Interiér

Za volantem Hummeru EV nenajdete klasické budíky, ale dvě velké obrazovky. Středový panel bude mít úhlopříčku 13,4 palců a panel pro řidiče 12,3 palců. Na těchto dvou displejích se budou zobrazovat veškeré potřebné informace ohledně vozidla i okolního terénu pomocí systému widgetů, jaké známe např. ze smartphonů.

Grafika tohoto systému bude prý opravdu skvělá, protože GMC spolupracovalo s herním studiem Epic Games a software vozu postavilo na platformě Unreal Engine. Ten umožňuje zobrazovat velmi realistické grafické prvky ve vysokém rozlišení.

Crab Mode a odnímatelná střecha

Hummer EV prý nemá být obyčejným off-roadem s dobrým poměrem cena/výkon. Má snahu cílit spíše do vyšší třídy, a proto bude nabízet i řadu zajímavých vymožeností, které možná u levnějších vozů nenajdete.

Jednou z nich je například tzv. Crab Mode. Tento mód nabízí akční řízení oběma nápravami, což znamená, že můžete otáčet předními i zadními koly zároveň. To vám může pomoci například v těžkém terénu, kdy auto dokáže jet i diagonálně, což Hummer hezky ilustruje v propagačním videu. Tato funkce bude povolena pouze pro nízké rychlosti, takže neočekávejte, že na dálnici budete potkávat elektrické Hummery jedoucí bokem. Nicméně tato funkce může značně usnadnit i parkování.

Nastavitelná výška podvozku není nic neobvyklého, nicméně i to bude Hummer EV umět. Funkce nese označení Extract Mode a umožní zvýšení celého auta o 6 palců. To je tedy další vítaný pomocník do těžkého terénu.

Pokud by se vám zachtělo elektrický Hummer přeskládat na kabriolet, i to bude možné. Infinity Roof střecha umožňuje rozložení 4 panelů, ze kterých se skládá. Poté panely uložíte do předního kufru a můžete si užívat vítr ve vlasech.

Modely a ceny

Hummer EV bude k dispozici ve čtyřech variantách. Bohužel žádná z nich nebude zrovna levná. První varianta s označením Edition 1 bude k dispozici na podzim příštího roku s cenou mírně přesahující 2 500 000 Kč. Tato verze bude disponovat krabím módem i možností zvýšení podvozku.

Na podzim roku 2022 bude následovat verze EV3X s cenou 2 300 000 Kč. Hlavním prodejním argumentem tohoto vozu budou tři pohonné jednotky, které umožní zrychlení 0-100 km za tři sekundy. Následovat bude EV2X na jaře roku 2023 a EV2 na jaře 2024. Toto budou nejlevnější motory s cenami 1 800 000 Kč a 2 000 000 Kč. Zásadní informace ale je, že všechny čtyři varianty budou mít minimální dojezd 550 km.

Výroba nového Hummeru EV má začít ke konci roku 2021 a krátce na to bychom měli vidět první exempláře v prodeji. To zhruba odpovídá termínu, kdy by už měl jít do prodeje i Cybertruck od Tesly. Konkurenční Rivian chce začít s prodejem už zhruba o půl roku dříve. Rok 2021 tak možná bude ve znamení prvních plně elektrických off-roadů.