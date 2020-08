S elektromobily se roztrhl pytel. Prohlédněte si pick-up s motorem pro každé kolo

Je to pochopitelné. Stále sílící vlna tlačící na ekologičtější využívání dostupných zdrojů a prudké snižování produkovaných emisí spolu s nařízeními Evropské komise, která u aut drasticky limituje limity vypouštěného oxidu uhličitého, to do budoucna mnoha jinými způsoby nepůjde. Na trh nyní vstupuje i firma Lordstown Motor se svým modelem Endurance.

Ten vstupuje do segmentu elektrických užitkových vozů, kde se již pohybuje Rivian, Nikola se svým Badgerem, Tesla s Cybertruckem, nebo tradiční výrobci jako Ford nebo GM. Pick-up Endurance má nabídnout dojezd okolo 250 mil (400 km) a unikátností mají být čtyři elektromotory, které budou pohánět každé kolo zvlášť.

Cena vozu má začínat na 52 500 dolarech (1,16 milionů Kč), zákazníci se mají dočkat prvních kousků již na začátku příštího roku. Do startupu vstoupila i zmiňovaná automobilka GM, která investovala 75 milionů dolarů (1,6 miliard Kč). Lordstown dále chystá vstup na burzu pod tickerem RIDE, od kterého si slibuje získání dalších 650 milionů dolarů (14,45 miliard Kč) na produkci a vývoj.