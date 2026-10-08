Gemini zůstane zadarmo jen s tím nejhorším modelem, dokonce i AI Plus přijde o Pro

- Bezplatné Gemini se začne omezovat 9. října, předplatitelé AI Plus dostanou termín e-mailem
- Předplatitelé AI Plus doplatí za návrat k Pro v Česku 400 Kč měsíčně
- Gemini 4 Argon je oznámený, ale zatím ho mají jen vybraní kybernetičtí bezpečnostní pracovníci
Google začne od 9. října omezovat bezplatné Gemini na jediný model, Flash-Lite. Kdo nic neplatí, mohl si dosud vybírat i z modelů Flash a Pro. Změna se podle nápovědy Googlu týká osobních účtů.
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Model Pro jen za příplatek
Bez modelu Pro zůstanou i předplatitelé nejlevnějšího tarifu AI Plus. Flash-Lite a Flash si sice ponechají, termín odebrání Pro jim ale Google oznámí e-mailem, takže u nich změna nemusí nastat ve stejný den jako u ostatních.
Model Pro zůstane vyhrazený tarifům AI Pro a AI Ultra. V Česku vychází AI Plus na 149,99 Kč a AI Pro na 549,99 Kč měsíčně včetně DPH, takže předplatitele AI Plus bude návrat k Pro stát 400 Kč měsíčně navíc. U každého modelu půjde dál volit nízkou, střední či vysokou úroveň úsilí, ta vyšší ale podle Googlu spotřebuje limit rychleji.
Gemini 4 Argon jen pro bezpečnost
Google 30. září oznámil Gemini 4 Argon, nový vlajkový model zaměřený na programování, firemní práci v oborech typu právo či finance a kybernetickou obranu. Zatím k němu mají přístup jen vybraní bezpečnostní pracovníci z programu Fairwind. Těm i interním týmům Googlu ho firma nabídne bez kyberbezpečnostních pojistek.
Limit výstupu se zvětšil na milion tokenů z dřívějších 64 tisíc a v testu DeepSWE v1.1 podle Googlu model stanovil nový nejlepší výsledek, 77,9 %. Vývojářům má Argon nabídnout zaváděcí cenu 2 dolary za milion vstupních a 10 dolarů za milion výstupních tokenů, po skončení zaváděcího období 4 a 20 dolarů.
Kdy se dočkají ostatní
Termín širšího vydání Google neuvedl. Začít má u platících zákazníků API a předplatitelů Google AI Ultra, tedy u těch, kdo za Gemini platí nejvíc. Firma se navíc účastní dobrovolného procesu americké vlády pro předběžný přístup k modelům a okruh zájemců rozšiřuje postupně.
Koray Kavukcuoglu, který relativně čerstvě řídí Google DeepMind, v září serveru The Information řekl, že doufá ve vydání Gemini 4 mnohem dřív než na konci roku. Gemini 3.5 Pro, avizovaná už na květnové konferenci I/O, taky dosud nevyšla. Nápověda Googlu změny s Gemini 4 nijak nespojuje, jenže mezi oznámením Argonu a nástupem omezení uplyne jen devět dní.