Game Pass snižuje prodeje her, přiznal Xbox regulátorům

Game Pass podle všeho nemusí být pro vývojáře tak výhodný, jak Xbox tvrdí

Spencer ve svém prohlášení z roku 2018 uvedl, že zařazení hry do předplatného má pozitivní dopad na prodeje

Regulátorům ale tvrdí, že naopak po zařazení do Game Passu prodeje klesají

Jednou z velkých konkurenčních výhod konzole Xbox je předplatné Game Pass. Za drobný poplatek získají hráči přístup ke stovkám her, včetně celé řady exkluzivit z dílny Microsoftu. Ačkoli někteří vidí v tomto modelu budoucnost hraní, už od vzniku Game Passu visí ve vzduchu otázka, nakolik se tento distribuční model vyplatí nejen samotnému Microsoftu, ale především herním vývojářům a distributorům.

V souvislosti s akvizicí firmy Activision Blizzard nicméně vyplula na povrch zajímavá informace. Podle britského regulátora Competition and Marketing Authority (CMA) totiž vedení divize Xboxu předložilo informace, ze kterých lze usoudit, že zařazení hry do předplatného Game Pass má negativní vliv na prodeje her. Přitom ještě v roce 2018 šéf Xboxu Phil Spencer tvrdil, že je tomu přesně naopak.

„Když umístíte hru jako Forza Horizon 4 do Game Passu, bude ji hrát více lidí a na základě toho si ji koupí více hráčů,“ prohlásil Spencer. Na otázku, zda naopak si zájemci o hru raději nekoupí spíše levnější předplatné rovněž svou odpověď potvrdil: „Ne, hráči hrají hry na základě toho, co baví ostatní.“

Jak ale nyní upozornil server GameIndustry, Xbox předložil regulátorům informace, že v prvních 12 měsících od uvedení hry do Game Passu klesnou prodeje konkrétního titulu. Je otázkou, jestli Spencer ve svém dřívějším prohlášení lhal, či naopak se nyní snaží snížit význam svého předplatného před regulátory.